अजीत पवार प्लेन क्रैश मामला: CVR से डेटा निकालने के लिए विदेशी मदद की मांग - AJIT PAWAR PLANE CRASH CASE

अजीत पवार प्लेन क्रैश मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 7:49 PM IST

प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की जांच में विदेशी एंजेंसियों की मदद मांगी गई है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट प्रोब एजेंसी AAIB ने क्षतिग्रस्त फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा हासिल करने के लिए विदेशी एजेंसियों से तकनीकी सहयोग की मांग की है.  

पिछले महीने 28 जनवरी महाराष्ट्र के बारामती के पास लीयरजेट 45 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और चार दूसरे लोगों की मौत हो गई थी. उस प्लेन में दो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लगे थे, लेकिन हादसे के दौरान इनके क्षतिग्रस्त होने से इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ?

एक्सीडेंट के दौरान प्लेन के दोनों डेटा रिकॉर्डर काफी देर तक आग में रह गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा, AAIB के मुताबिक, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा हासिल कर लिया गया है.. जबकि दूसरी यूनिट से डेटा निकालने के लिए विदेशी टेक्निकल मदद मांगी जा रही है. 

AJIT PAWAR PLANE CRASH CASE
DAMAGED FLIGHT RECORDER
अजीत पवार प्लेन क्रैश मामला
FLIGHT DATA RECORDER
AJIT PAWAR PLANE CRASH CASE

ETV Bharat Hindi Team

