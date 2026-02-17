प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की जांच में विदेशी एंजेंसियों की मदद मांगी गई है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट प्रोब एजेंसी AAIB ने क्षतिग्रस्त फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा हासिल करने के लिए विदेशी एजेंसियों से तकनीकी सहयोग की मांग की है.

पिछले महीने 28 जनवरी महाराष्ट्र के बारामती के पास लीयरजेट 45 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और चार दूसरे लोगों की मौत हो गई थी. उस प्लेन में दो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लगे थे, लेकिन हादसे के दौरान इनके क्षतिग्रस्त होने से इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ?

एक्सीडेंट के दौरान प्लेन के दोनों डेटा रिकॉर्डर काफी देर तक आग में रह गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा, AAIB के मुताबिक, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा हासिल कर लिया गया है.. जबकि दूसरी यूनिट से डेटा निकालने के लिए विदेशी टेक्निकल मदद मांगी जा रही है.