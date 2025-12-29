महाराष्ट्र में 'चाचा-भतीजा' एक साथ, नगर निगम चुनाव के लिए अजित पवार ने गठबंधन का किया ऐलान - AJIT AND SHARAD PAWAR TOGETHER
Published : December 29, 2025 at 10:23 PM IST
उद्वव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ-साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव हुआ है. नगर निगम चुनाव के लिए अजित पवार और शरद पवार साथ आए हैं. एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने ऐलान किया कि, पिंपरी-चिंचवड में एनसीपी के दोनों ग्रुप मिलकर चुनाव लड़ेंगे.इधर जब इसको लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम पवार को महायुति की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा. केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने NCP-NCP(SP) गठबंधन पर कहा कि इससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा. इधर शिवसेना नेता सायना एनसी ने इस गठबंधन पर कहा कि कोई साथ आए, जनता सब जानती है. फिलहाल अजीत पवार की इस घोषणा ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में एनसीपी की ताकत बढ़ेगी और ये विपक्षी पार्टियों के एक बड़ी सियासी सिरदर्दी हो सकती है.
