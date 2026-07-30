भारत के सीनियर बैट्समैन अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को तुरंत प्रभाव से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जिससे उनके लगभग दो दशक के करियर का अंत हो गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो के जरिए घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से आगे बढ़ने का यह सही समय है. 38 साल के इस भारतीय बल्लेबाज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते कहा कि यह आगे बढ़ने का सही समय है. उन्होंने आगे कहा कि कैप 278 साइनिंग ऑफ. इतने सालों में आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. हमेशा आभारी रहूंगा. रहाणे ने कहा कि जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर चीज की एक शुरुआत होती है और हर चीज का एक अंत होता है. जब समय आता है, तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है. मैंने हमेशा अपनी बैटिंग में टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसकी अहमियत को समझा है.