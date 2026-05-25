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अंगूठे में फ्रैक्चर के बावजूद वरुण चक्रवर्ती को खिलाने पर बोले रहाणे, कहा- मेडिकल टीम से मिली थी मंजूरी - AJINKYA RAHANE

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Ajinkya Rahane statement on Varun injury (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 7:52 PM IST

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अजिंक्य रहाणे ने वरुण चक्रवर्ती को हेयरलाइन स्कैलप के शेष के फैसले पर सफाई दी है. कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन लेफ्ट ने कहा कि यह फैसला मेडिकल टीम और फिजियो की मंजूरी के बाद लिया गया था. वरुण को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी, जब ईशान किशन की स्ट्रेट ड्राइव गेंद उनके पैर पर लगी. इसके बावजूद स्पिनर खेलने के लिए उत्सुक थे. रहाणे ने कहा कि खिलाड़ी की मानसिक स्थिति और जोखिम का आकलन मेडिकल स्टाफ करता है. केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी होने के कारण मामले में बीसीसीआई और भारतीय टीम के फिजियो भी लगातार संपर्क में थे.

अजिंक्य रहाणे ने वरुण चक्रवर्ती को हेयरलाइन स्कैलप के शेष के फैसले पर सफाई दी है. कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन लेफ्ट ने कहा कि यह फैसला मेडिकल टीम और फिजियो की मंजूरी के बाद लिया गया था. वरुण को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी, जब ईशान किशन की स्ट्रेट ड्राइव गेंद उनके पैर पर लगी. इसके बावजूद स्पिनर खेलने के लिए उत्सुक थे. रहाणे ने कहा कि खिलाड़ी की मानसिक स्थिति और जोखिम का आकलन मेडिकल स्टाफ करता है. केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी होने के कारण मामले में बीसीसीआई और भारतीय टीम के फिजियो भी लगातार संपर्क में थे.

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