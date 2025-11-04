नवा रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव कार्यक्रम में वायुसेना की टीम अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करेगी. 5 नवंबर को सेंध जलाशय के पास वायुसेना की शौर्यता का प्रदर्शन होगा.लेकिन इससे पहले 4 नवंबर को वायुसेना की टीम ने फाइनल रिहर्सल किया.जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. वायुसेना के हेलीकॉप्टर और उसमें सवार जवानों ने अपने शौर्यता का प्रदर्शन किया. काफी ऊंचाई से पैराट्रुपिंग सेना के द्वारा कैसे किया जाता है इसे भी नवा रायपुर के सेंध जलाशय के ऊपर दिखाया गया. कुल 6 की संख्या में सेना के जवानों ने पैराट्रुपिंग को किया. ये सभी जवान 10 हजार फीट की उंचाई से नीचे उतरे थे.

आतंकवादियों के खिलाफ कैसे होता है ऑपरेशन : वहीं सेना की हेलीकॉप्टर विषम परिस्थितियों में किस तरीके से कमांडो फोर्स को लेकर जाते हैं उसे भी सेना के जवानों ने प्रदर्शित किया. यहां पर कुल दो हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के थे जो कमांडो के लेकर आए थे. जिसमें दोनों हेलीकॉप्टर से आए सेना के जवानें ने उस मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया जिसमें आतंकवादियों से कैसे निपटना है. जो दो हेलीकॉप्टर आए थे उनमें से पहले हेलीकॉप्टर पर आए कमांडो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और उसके बाद पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया.

सेना के जवान दो रस्सियों के सहारे नीचे उतरे. सबसे पहले उतरे जवानों ने पहले रस्सी को संभाला उसके बाद दूसरे जवान तेजी से नीचे उतरे. दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के जवान रस्सी पर लटक कर पहले पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसके बाद बैकअप के तौर पर पहले से मोर्चा संभाले सैनिकों के सहयोग के लिए नीचे आए.

मुश्किल वक्त में ऑपरेशन का मॉकड्रिल : वायुसेना के जवानों ने दिखाया कि किस तरह से मुश्किल परिस्तिथियों में किस तरह से सेना एक टीम की तरह दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेती है. वायुसेना के हेलीकॉप्टर जैसे ही सेंध जलाशय के ऊपर पहुंचे वैसे ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.लोगों ने अपनी आंखों के सामने पहली बार वायुसेना का शौर्य देखा.जो उनके दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए काफी था.

वायुसेना की टीम के जवानों ने दिखाया कि किस तरह से वो खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं. टीम में एकजुटता के साथ तुरंत फैसला लेने की काबिलियत होती है. क्योंकि जवानों को पता है कि उनकी थोड़ी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है.लिहाजा जवान दुश्मनों के खिलाफ बिना किसी कैजुअलटी के सफल ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहते हैं.इस दौरान कई बच्चों ने इस पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह काफी रोमांचित करने वाला दृश्य है.

स्कूली छात्रों ने देखा शौर्य : वायुसेना के जवानों की वीरता को देखने के लिए मौके पर स्कूली छात्र भी आए थे.उन्होंने देश के जवानों की शौर्यता को देखकर उनके जज्बे को सलाम किया. छात्रों का कहना था कि वो हेलीकॉप्टर देखने आए थे,लेकिन सेना के जवानों ने उनके अंदर देशभक्ति के जज्बे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

