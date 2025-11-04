ETV Bharat / Videos

सेंध जलाशय के ऊपर वायुसेना के जवानों का शौर्य ,पैराट्रुपिंग और आतंकवादियों से निपटने के तरीके का हुआ शो - AIRFORCE BRAVERY SHOW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 4, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवा रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव कार्यक्रम में वायुसेना की टीम अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करेगी. 5 नवंबर को सेंध जलाशय के पास वायुसेना की शौर्यता का प्रदर्शन होगा.लेकिन इससे पहले 4 नवंबर को वायुसेना की टीम ने फाइनल रिहर्सल किया.जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. वायुसेना के हेलीकॉप्टर और उसमें सवार जवानों ने अपने शौर्यता का प्रदर्शन किया. काफी ऊंचाई से पैराट्रुपिंग सेना के द्वारा कैसे किया जाता है इसे भी नवा रायपुर के  सेंध जलाशय के ऊपर दिखाया गया. कुल 6 की संख्या में सेना के जवानों ने पैराट्रुपिंग को किया. ये सभी जवान 10 हजार फीट की उंचाई से नीचे उतरे थे.

आतंकवादियों के खिलाफ कैसे होता है ऑपरेशन : वहीं सेना की हेलीकॉप्टर विषम परिस्थितियों में किस तरीके से कमांडो फोर्स को लेकर जाते हैं उसे भी सेना के जवानों ने प्रदर्शित किया. यहां पर कुल दो हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के थे जो कमांडो के लेकर आए थे. जिसमें दोनों हेलीकॉप्टर से आए सेना के जवानें ने उस मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया जिसमें आतंकवादियों से कैसे निपटना है. जो दो हेलीकॉप्टर आए थे उनमें से पहले हेलीकॉप्टर पर आए कमांडो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और उसके बाद पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया. 

सेना के जवान दो रस्सियों के सहारे नीचे उतरे. सबसे पहले उतरे जवानों ने पहले रस्सी को संभाला उसके बाद दूसरे जवान तेजी से नीचे उतरे.  दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के जवान रस्सी पर लटक कर पहले पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसके बाद बैकअप के तौर पर पहले से मोर्चा संभाले सैनिकों के सहयोग के लिए नीचे आए. 

मुश्किल वक्त में ऑपरेशन का मॉकड्रिल : वायुसेना के जवानों ने दिखाया कि किस तरह से मुश्किल परिस्तिथियों में किस तरह से सेना एक टीम की तरह दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेती है. वायुसेना के हेलीकॉप्टर जैसे ही सेंध जलाशय के ऊपर पहुंचे वैसे ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.लोगों ने अपनी आंखों के सामने पहली बार वायुसेना का शौर्य देखा.जो उनके दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए काफी था. 

वायुसेना की टीम के जवानों ने दिखाया कि किस तरह से वो खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं. टीम में एकजुटता के साथ तुरंत फैसला लेने की काबिलियत होती है. क्योंकि जवानों को पता है कि उनकी थोड़ी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है.लिहाजा जवान दुश्मनों के खिलाफ बिना किसी कैजुअलटी के सफल ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहते हैं.इस दौरान कई बच्चों ने इस पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह काफी रोमांचित करने वाला दृश्य है.

स्कूली छात्रों ने देखा शौर्य : वायुसेना के जवानों की वीरता को देखने के लिए मौके पर स्कूली छात्र भी आए थे.उन्होंने देश के जवानों की शौर्यता को देखकर उनके जज्बे को सलाम किया. छात्रों का कहना था कि वो हेलीकॉप्टर देखने आए थे,लेकिन सेना के जवानों ने उनके अंदर देशभक्ति के जज्बे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. 

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल, आसमान में दिखा एयरोबैटिक टीम का शौर्य

लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, हेल्पलाइन नंबर जारी, युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन

बिलासपुर में ट्रेन हादसा, 4 की मौत 1 की हालत गंभीर, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन

नवा रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव कार्यक्रम में वायुसेना की टीम अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करेगी. 5 नवंबर को सेंध जलाशय के पास वायुसेना की शौर्यता का प्रदर्शन होगा.लेकिन इससे पहले 4 नवंबर को वायुसेना की टीम ने फाइनल रिहर्सल किया.जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. वायुसेना के हेलीकॉप्टर और उसमें सवार जवानों ने अपने शौर्यता का प्रदर्शन किया. काफी ऊंचाई से पैराट्रुपिंग सेना के द्वारा कैसे किया जाता है इसे भी नवा रायपुर के  सेंध जलाशय के ऊपर दिखाया गया. कुल 6 की संख्या में सेना के जवानों ने पैराट्रुपिंग को किया. ये सभी जवान 10 हजार फीट की उंचाई से नीचे उतरे थे.

आतंकवादियों के खिलाफ कैसे होता है ऑपरेशन : वहीं सेना की हेलीकॉप्टर विषम परिस्थितियों में किस तरीके से कमांडो फोर्स को लेकर जाते हैं उसे भी सेना के जवानों ने प्रदर्शित किया. यहां पर कुल दो हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के थे जो कमांडो के लेकर आए थे. जिसमें दोनों हेलीकॉप्टर से आए सेना के जवानें ने उस मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया जिसमें आतंकवादियों से कैसे निपटना है. जो दो हेलीकॉप्टर आए थे उनमें से पहले हेलीकॉप्टर पर आए कमांडो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और उसके बाद पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया. 

सेना के जवान दो रस्सियों के सहारे नीचे उतरे. सबसे पहले उतरे जवानों ने पहले रस्सी को संभाला उसके बाद दूसरे जवान तेजी से नीचे उतरे.  दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के जवान रस्सी पर लटक कर पहले पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसके बाद बैकअप के तौर पर पहले से मोर्चा संभाले सैनिकों के सहयोग के लिए नीचे आए. 

मुश्किल वक्त में ऑपरेशन का मॉकड्रिल : वायुसेना के जवानों ने दिखाया कि किस तरह से मुश्किल परिस्तिथियों में किस तरह से सेना एक टीम की तरह दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेती है. वायुसेना के हेलीकॉप्टर जैसे ही सेंध जलाशय के ऊपर पहुंचे वैसे ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.लोगों ने अपनी आंखों के सामने पहली बार वायुसेना का शौर्य देखा.जो उनके दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए काफी था. 

वायुसेना की टीम के जवानों ने दिखाया कि किस तरह से वो खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं. टीम में एकजुटता के साथ तुरंत फैसला लेने की काबिलियत होती है. क्योंकि जवानों को पता है कि उनकी थोड़ी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है.लिहाजा जवान दुश्मनों के खिलाफ बिना किसी कैजुअलटी के सफल ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहते हैं.इस दौरान कई बच्चों ने इस पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह काफी रोमांचित करने वाला दृश्य है.

स्कूली छात्रों ने देखा शौर्य : वायुसेना के जवानों की वीरता को देखने के लिए मौके पर स्कूली छात्र भी आए थे.उन्होंने देश के जवानों की शौर्यता को देखकर उनके जज्बे को सलाम किया. छात्रों का कहना था कि वो हेलीकॉप्टर देखने आए थे,लेकिन सेना के जवानों ने उनके अंदर देशभक्ति के जज्बे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. 

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल, आसमान में दिखा एयरोबैटिक टीम का शौर्य

लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, हेल्पलाइन नंबर जारी, युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन

बिलासपुर में ट्रेन हादसा, 4 की मौत 1 की हालत गंभीर, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन

For All Latest Updates

TAGGED:

PARATROOPING
DEALING WITH TERRORISTS
वायुसेना के जवानों का शौर्य
वायुसेना
AIRFORCE BRAVERY SHOW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

CHHATTISGARH RAJYOTSAV 2025

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: विकास के क्षेत्र में 360 डिग्री के स्तर पर हुआ काम: बीजेपी

November 2, 2025 at 12:23 PM IST
CHHATTISGARH STATE FESTIVAL 2025

छत्तीसगढ़ विकास की नई परिषाभा गढ़ने का कर रहा काम: गुरू बालक दास साहब, धर्म गुरू

November 1, 2025 at 8:25 PM IST
PYTHON IN DHAMTARI RESORT

रिसॉर्ट के सोफे से निकला 6 फीट का विशालकाय अजगर, मच गया हड़कंप

October 26, 2025 at 10:13 PM IST
NHM EMPLOYEES STRIKE

NHM कर्मचारियों की हड़ताल : भारी बारिश के बीच निकाली मनोकामना रैली, मां दंतेश्वरी को 51 मीटर लंबी चुनरी की भेंट

September 12, 2025 at 1:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.