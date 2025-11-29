Intro:Body:

अगर आप इस वीकेंड हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दुनिया भर में हजारों उड़ानें और भारत में 350 से ज्यादा A320 विमानों को अचानक ग्राउंड क्यों किया गया? ऐसा क्या खतरा था जो एक ही आदेश से पूरी ग्लोबल एविशन इंडस्ट्री हिल गई?

Airbus A320 फैमिली के 6,000 विमान दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लेन्स को तुरन्त सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए रोका गया है. कारण, वो खतरा जो आसमान में 30 हजार फीट ऊपर उड़ते एक विमान को अचानक नीचे गिरा सकता था. 30 अक्तूबर को जेटब्लू की एक फ्लाइट कैनकन से नेवार्क जा रही थी. अचानक, बिना चेतावनी प्लेन नीचे झटके से गिरने लगा... इसमें 15 यात्री घायल हो गए. फ्लाइट को इमरजेंसी में टैम्पा डाइवर्ट करना पड़ा. जांच में पता चला ये हादसा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की तकनीकी खराबी से हुआ और यह खराबी तेज सोलर रेडिएशन की वजह से ट्रिगर हो सकती है.

भारत में इंडियो और एयर इंडिया के पास A320 फैमिली के 350 से ज्यादा विमान हैं और अब इन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कुछ घंटों से लेकर 2–3 दिन तक ग्राउंड करना पड़ सकता है. यानी इस वीकेंड आपकी फ्लाइट लेट, री-शेड्यूल, या कैंसिल भी हो सकती है. ऐसे में फ्लाइट पकड़ने के लिए जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचें.