दिवाली के बाद दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है. पॉल्यूशन की वजह सुबह में धुंध छाया रहा. इससे दिल्ली की विजिबिलिटी कम हो गई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक, मंगलवार की सुबह आठ बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया.. जो 'बेहद खराब' माना जाता है. सुप्रीमकोर्ट ने दीवाली पर दिल्ली-NCR में रात रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी.. लेकिन कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा. उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी दिल्ली जैसा ही हाल दिखा.