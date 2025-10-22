ETV Bharat / Videos

दिवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा, उत्तराखंड और यूपी में भी बढ़ा प्रदूषण का स्तर - POOR AIR QUALITY IN DELHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 4:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है. पॉल्यूशन की वजह सुबह में धुंध छाया रहा. इससे दिल्ली की विजिबिलिटी कम हो गई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक, मंगलवार की सुबह आठ बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया.. जो 'बेहद खराब' माना जाता है. सुप्रीमकोर्ट ने दीवाली पर दिल्ली-NCR में रात रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी.. लेकिन कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा. उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी दिल्ली जैसा ही हाल दिखा.

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है. पॉल्यूशन की वजह सुबह में धुंध छाया रहा. इससे दिल्ली की विजिबिलिटी कम हो गई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक, मंगलवार की सुबह आठ बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया.. जो 'बेहद खराब' माना जाता है. सुप्रीमकोर्ट ने दीवाली पर दिल्ली-NCR में रात रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी.. लेकिन कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा. उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी दिल्ली जैसा ही हाल दिखा.

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR POLLUTION IN DELHI
POOR AIR QUALITY IN DELHI
दिवाली के बाद दिल्ली की हवा खराब
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स
POOR AIR QUALITY IN DELHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिवाली के मौके पर 'युद्ध' का आनंद

दिवाली के मौके पर 'युद्ध' का आनंद, दो गांवों के बीच ग्रीन पटाखों से वार, 150 साल पुरानी परंपरा

October 22, 2025 at 6:39 AM IST
असीमा ने कराया महायज्ञ

केरल की 17 साल की लड़की ने तोड़ी सदियों पुरानी परंपरा, असीमा ने कराया महायज्ञ

October 21, 2025 at 11:03 PM IST
संजय झा ने की रोकने की कोशिश

नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी को पहना दी माला, संजय झा ने की रोकने की कोशिश, तेजस्वी यादव ने साधा निशाना

October 21, 2025 at 10:51 PM IST
सरगुजा के मांझी समाज की अनोखी दीवाली

सरगुजा के मांझी समाज की अनोखी दिवाली, गाय और बैलों को हंडिया शराब पिलाने की परंपरा

October 21, 2025 at 10:22 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.