फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 2379 में लैंडिंग से ठीक पहले अचानक गंभीर टर्बुलेंस की घटना सामने आई है. इस दौरान हवा में विमान के अनियंत्रित रूप से हिलने के कारण कई यात्रियों को चोटें आई हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद, घायल यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और आपातकालीन स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जानकारी के मुताबिक, उड़ान के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग से कुछ समय पहले विमान तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गया. विमान में अचानक आए इस झटके और ऊंचाई में बदलाव के कारण कई यात्री अपनी सीटों से असंतुलित हो गए, जिससे उन्हें चोटें आईं.