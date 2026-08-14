एयर इंडिया फ्लाइट में 4 सेकंड तक नहीं था कंट्रोल, तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल, टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा - AIR INDIA
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Published : August 14, 2026 at 10:57 PM IST
फुकेट से दिल्ली आने के दौरान एयर इंडिया के एयरबस ए320 विमान की कई हाइड्रोलिक प्रणालियां विफल हो गई थीं. इतना ही नहीं विमान करीब चार सेकंड तक कंट्रोल से बाहर भी रहा जिसकी वजह से वह अचानक 300 फुट नीचे आ गया था. घटना चार अगस्त को हुई थी. यह जानकारी एक प्रारंभिक विश्लेषण में सामने आई है. इस घटना में प्लेन में सवार 145 लोगों में करीब 24 लोग घायल हो गए थे. फिलहाल विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है. घटना के बारे में एयरबस की प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दो सेकंड के अंदर विमान की तीन हाइड्रोलिक प्रणालियां काम करना बंद हो गई थीं और उन्होंने सात सेकंड में फिर से काम करना प्रारंभ कर दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोलिक प्रणालियां विफल होने की वजह से चार सेकंड तक विमान के एलीवेटर और एलरॉन ने पायलट के निर्देशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. बता दें कि एलीवेटर विमान के अगले हिस्से को ऊपर या नीच करने, जबकि एलरॉन उसे दाई या बाईं ओर झुकाने में सहायता करते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चार अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान संख्या एआई2379 चार सेकंड तक कंट्रोल से बाहर थी और बाद में प्रणालियों ने फिर काम करना प्रारंभ कर दिया.
फुकेट से दिल्ली आने के दौरान एयर इंडिया के एयरबस ए320 विमान की कई हाइड्रोलिक प्रणालियां विफल हो गई थीं. इतना ही नहीं विमान करीब चार सेकंड तक कंट्रोल से बाहर भी रहा जिसकी वजह से वह अचानक 300 फुट नीचे आ गया था. घटना चार अगस्त को हुई थी. यह जानकारी एक प्रारंभिक विश्लेषण में सामने आई है. इस घटना में प्लेन में सवार 145 लोगों में करीब 24 लोग घायल हो गए थे. फिलहाल विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है. घटना के बारे में एयरबस की प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दो सेकंड के अंदर विमान की तीन हाइड्रोलिक प्रणालियां काम करना बंद हो गई थीं और उन्होंने सात सेकंड में फिर से काम करना प्रारंभ कर दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोलिक प्रणालियां विफल होने की वजह से चार सेकंड तक विमान के एलीवेटर और एलरॉन ने पायलट के निर्देशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. बता दें कि एलीवेटर विमान के अगले हिस्से को ऊपर या नीच करने, जबकि एलरॉन उसे दाई या बाईं ओर झुकाने में सहायता करते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चार अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान संख्या एआई2379 चार सेकंड तक कंट्रोल से बाहर थी और बाद में प्रणालियों ने फिर काम करना प्रारंभ कर दिया.