फुकेट-दिल्ली हादसे के बाद एयर इंडिया ने सभी पायलटों के लिए ड्रग टेस्ट अनिवार्य किया - PSYCHOACTIVE SUBSTANCE TEST PILOTS
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Published : August 13, 2026 at 8:32 PM IST
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों का ड्रग टेस्ट किया जाएगा. यह कदम पिछले हफ़्ते फुकेट-दिल्ली फ़्लाइट के पायलट-इन-कमांड के टेस्ट में पॉज़िटिव पाए जाने के बाद उठाया जा रहा है. उस फ़्लाइट की ऊंचाई अचानक 300 फ़ीट कम हो गई थी. टाटा ग्रुप की इन दोनों एयरलाइंस में 5,000 से ज़्यादा पायलट हैं. PTI की रिपोर्ट के अनुसार पायलटों को भेजे गए एक इंटरनल मैसेज में दोनों एयरलाइंस ने कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत जिन पदार्थों या दवाओं की इजाज़त नहीं है. उनकी पूरी तरह से जांच करने का फ़ैसला किया गया है. एयरलाइंस के सूत्रों ने बताया कि यह टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और गुरुवार से शुरू होगा. यह टेस्ट गुरुग्राम एकेडमी में ट्रेनिंग के साथ-साथ, फ़्लाइट के बाद फ़्लाइट ब्रीफ़िंग सेंटरों, एयरलाइंस के ऑफ़िस या संबंधित बेस पर तय जगहों पर किया जाएगा. 4 अगस्त को एयरबस A320 एयरक्राफ़्ट से संचालित फुकेट-दिल्ली फ़्लाइट AI2379 टर्बुलेंस के दौरान अचानक 300 फ़ीट नीचे आ गई थी. जिससे कम से कम 24 लोग घायल हो गए थे. प्लेन में 145 लोग सवार थे, जिनमें 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर शामिल थे.
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों का ड्रग टेस्ट किया जाएगा. यह कदम पिछले हफ़्ते फुकेट-दिल्ली फ़्लाइट के पायलट-इन-कमांड के टेस्ट में पॉज़िटिव पाए जाने के बाद उठाया जा रहा है. उस फ़्लाइट की ऊंचाई अचानक 300 फ़ीट कम हो गई थी. टाटा ग्रुप की इन दोनों एयरलाइंस में 5,000 से ज़्यादा पायलट हैं. PTI की रिपोर्ट के अनुसार पायलटों को भेजे गए एक इंटरनल मैसेज में दोनों एयरलाइंस ने कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत जिन पदार्थों या दवाओं की इजाज़त नहीं है. उनकी पूरी तरह से जांच करने का फ़ैसला किया गया है. एयरलाइंस के सूत्रों ने बताया कि यह टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और गुरुवार से शुरू होगा. यह टेस्ट गुरुग्राम एकेडमी में ट्रेनिंग के साथ-साथ, फ़्लाइट के बाद फ़्लाइट ब्रीफ़िंग सेंटरों, एयरलाइंस के ऑफ़िस या संबंधित बेस पर तय जगहों पर किया जाएगा. 4 अगस्त को एयरबस A320 एयरक्राफ़्ट से संचालित फुकेट-दिल्ली फ़्लाइट AI2379 टर्बुलेंस के दौरान अचानक 300 फ़ीट नीचे आ गई थी. जिससे कम से कम 24 लोग घायल हो गए थे. प्लेन में 145 लोग सवार थे, जिनमें 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर शामिल थे.