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कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट को मिली हाईजैक की धमकी, टॉयलेट में लिपस्टिक से लिखा मिला नोट; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

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AIR INDIA FLIGHT AI 772 HIJACK THREAT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 5:02 PM IST

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कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 772) में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उड़ान भरने से ठीक पहले विमान के टॉयलेट में लिपस्टिक से हाईजैक की धमकी लिखा हुआ एक नोट मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट किया, जिसके बाद विमान को रनवे से हटाकर सुरक्षित आइसोलेशन बे में पहुंचाया गया। सीआईएसएफ (CISF) और एयरपोर्ट सुरक्षा की टीमों ने मौके पर पहुंचकर विमान, यात्रियों और उनके सामान की सघन तलाशी शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह धमकी किसने और क्यों लिखी है, और जब तक पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं मिल जाती, विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 772) में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उड़ान भरने से ठीक पहले विमान के टॉयलेट में लिपस्टिक से हाईजैक की धमकी लिखा हुआ एक नोट मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट किया, जिसके बाद विमान को रनवे से हटाकर सुरक्षित आइसोलेशन बे में पहुंचाया गया। सीआईएसएफ (CISF) और एयरपोर्ट सुरक्षा की टीमों ने मौके पर पहुंचकर विमान, यात्रियों और उनके सामान की सघन तलाशी शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह धमकी किसने और क्यों लिखी है, और जब तक पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं मिल जाती, विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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