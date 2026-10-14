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फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, हाईजैक सिग्नल मिलने से मचा हड़कंप

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AIR INDIA FLIGHT FRANKFURT TO DELHI EMERGENCY LANDING JAIPUR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2026 at 4:35 PM IST

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फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट (AI-2030) की बुधवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को विमान से हाईजैक का सिग्नल (कोड) मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। शुरुआती जांच में यह सिग्नल सिस्टम की तकनीकी खराबी या गलती से जनरेट होने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं और गृह मंत्रालय भी इस पर बेहद गंभीर है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में एनएसजी (NSG) कमांडो टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है और उनके जल्द ही जयपुर पहुंचने की जानकारी मिली है।

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट (AI-2030) की बुधवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को विमान से हाईजैक का सिग्नल (कोड) मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। शुरुआती जांच में यह सिग्नल सिस्टम की तकनीकी खराबी या गलती से जनरेट होने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं और गृह मंत्रालय भी इस पर बेहद गंभीर है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में एनएसजी (NSG) कमांडो टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है और उनके जल्द ही जयपुर पहुंचने की जानकारी मिली है।

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FRANKFURT DELHI FLIGHT
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AIR INDIA EMERGENCY LANDING

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