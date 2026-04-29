ETV Bharat / Videos

हीटवेव के कहर से बचने के लिए AIIMS के डॉक्टरों ने बताई जरूरी सावधानियां - PRECAUTIONS TO AVOID HEATWAVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
हीटवेव के कहर से बचने के लिए जानें जरूरी सावधानियां (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली:दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे के बीच AIIMS ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. AIIMS नई दिल्ली में विशेषज्ञों ने प्रेस को संबोधित करते हुए हीटवेव से बचाव के कई अहम उपाय साझा किए.इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई. डॉक्टरों ने बताया कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है.पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और हल्के, ढीले कपड़े पहनें.साथ ही शरीर में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के लक्षणों को नजरअंदाज न करने की भी चेतावनी दी गई.

नई दिल्ली:दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे के बीच AIIMS ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. AIIMS नई दिल्ली में विशेषज्ञों ने प्रेस को संबोधित करते हुए हीटवेव से बचाव के कई अहम उपाय साझा किए.इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई. डॉक्टरों ने बताया कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है.पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और हल्के, ढीले कपड़े पहनें.साथ ही शरीर में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के लक्षणों को नजरअंदाज न करने की भी चेतावनी दी गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

NECESSARY STEP TO AVOID HEAT WAVE
AIIMS DOCTORS ADVISED FOR HEATWAVE
PRECAUTION FOR DEADLY HEAT WAVE
हीटवेव के से बचने के उपाय
PRECAUTIONS TO AVOID HEATWAVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिल्ली में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप

दिल्ली में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान, डॉक्टर ने बताया कैसे बचें हीट वेव से

April 27, 2026 at 4:30 PM IST
स्वामी दयानंद अस्पताल में अत्याधुनिक एडवांस आई केयर सेंटर का मेयर नें किया उद्घाटन

MCD के स्वामी दयानंद अस्पताल में अत्याधुनिक एडवांस आई केयर सेंटर शुरू

April 25, 2026 at 5:24 PM IST
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला

''यह अधिनियम महिलाओं के लिए बड़ा अवसर था'', नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला

April 22, 2026 at 8:42 PM IST
इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन

खिलाड़ियों की वापसी अब होगी सुरक्षित, स्पोर्ट्स मेडिसिन में बड़ा बदलाव

April 15, 2026 at 7:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.