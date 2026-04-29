नई दिल्ली:दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे के बीच AIIMS ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. AIIMS नई दिल्ली में विशेषज्ञों ने प्रेस को संबोधित करते हुए हीटवेव से बचाव के कई अहम उपाय साझा किए.इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई. डॉक्टरों ने बताया कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है.पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और हल्के, ढीले कपड़े पहनें.साथ ही शरीर में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के लक्षणों को नजरअंदाज न करने की भी चेतावनी दी गई.