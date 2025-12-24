AI अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, खोज भी करेगा, जानिए IIT दिल्ली का AILA - AI CONDUCT RESEARCH
Published : December 24, 2025 at 9:30 PM IST
आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक AI विकसित किया है. ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है जो इंसानों की तरह लैब में असली प्रयोग करता है. अब तक वैज्ञानिक मशीनों को निर्देश देते थे. लेकिन अब मशीन खुद वैज्ञानिक की तरह फैसले ले रही है.इस AI का नाम है AILA यानि Artificial Intelligence Laboratory Assistant. यानी अब वैज्ञानिक सिर्फ अंग्रेजी में लिखेंगे और AILA वास्तव में प्रयोग करेगा. सेटिंग बदलेगा.डेटा देखेगा और उसका विश्लेषण भी करेगा. AILA को इंसानों की तरह सीखने के लिए जानबूझकर कई प्रयोग कराए गए और इसे विकसित करने में एक साल का वक्त लगा. रिसर्च के दौरन AILA ने भी इंसानों की तरह गलतियां की लेकिन फर्क ये है कि AILA बिना थके 24 घंटे सीखता और सुधार करता रहता है. AILA को विकसित करने में आईआईटी दिल्ली को डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिला. इस ऐतिहासिक रिसर्च को दुनिया की प्रतिष्ठित जर्नल Nature Communications में प्रकाशित किया गया है. AILA सिर्फ एक मशीन नहीं है. ये भारत की उस छलांग का संकेत है. जहां AI सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि खोज करेगा. आईआईटी दिल्ली और भारत अब भविष्य की प्रयोगशालाएं बना रहे हैं.
