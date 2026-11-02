गुजरात में AI ग्रीन स्कोर ऐप लॉन्च, हरित प्रयासों पर मिलेंगे अंक

पौधे लगाना हो, पानी बचाना या फिर साइकिल चलाना. अब रोज़मर्रा की ये पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां ग्रीन स्कोर में दर्ज की जाएंगी. गुजरात सरकार ने नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'AI ग्रीन सिटिजन स्कोर' ऐप शुरू किया है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गुजरात इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड यानी GIL ने इस ऐप को विकसित किया है. यह ऐप पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों के योगदान को डिजिटल रूप में दर्ज करेगा.

इस ग्रीन सिटिजन ऐप पर वृक्षारोपण, रीसाइक्लिंग, प्लास्टिक संग्रह, जल संरक्षण, साइक्लिंग और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल जैसी गतिविधियां दर्ज की जा सकेंगी। ज़रूरत के अनुसार फोटो और जगह की जानकारी भी अपलोड की जा सकेगी। सत्यापन के बाद योग्य गतिविधियों के लिए ग्रीन प्वाइंट्स दिए जाएंगे, जिसके आधार पर ग्रीन स्कोर तैयार होगा।

इस ऐप पर लोग अपनी गतिविधियों का इतिहास, सत्यापन की स्थिति और ग्रीन प्वाइंट्स देख सकेंगे। लीडरबोर्ड से अपना ग्रीन स्कोर और प्लेटफॉर्म पर अपनी पोजिशन जान सकेंगे। वहीं, AI ग्रीन असिस्टेंट पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों और ग्रीन अभियानों से जुड़ी जानकारी देगा एवं गाइड करेगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को मापने योग्य बनाना है। 'AI ग्रीन सिटिजन स्कोर' ऐप गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है