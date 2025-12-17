केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम और AI- संचालित हाईवे मैनेजमेंट 2026 के आखिर तक पूरे देश में पूरा हो जाएगा, और इसे लागू होने के बाद ये टेक्नोलॉजी यात्रियों के लिए टोल प्लाजा पर इंतजार का समय खत्म कर देंगी.

प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए, सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी AI-आधारित होगी. यात्रियों को अब टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इससे 1,500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और सरकार के रेवेन्यू में 6,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे.

उन्होंने सदन में कहा, "मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) एक बहुत अच्छी सुविधा है. पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे, फिर, FastTag की वजह से, समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया है. हमारी इनकम में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. MLFF आने के बाद, FastTag की जगह, अब कारें अधिकतम 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा।"