अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके और आग से पूरा इलाका दहल उठा. इस दुखद हादसे में अब तक 5 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटनास्थल पास ही मौजूद रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस के अनुसार, यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चलाई जा रही थी. घायलों को इलाज के लिए एलजी और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.