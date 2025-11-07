T-20 विश्व कप-2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा. BCCI ने अगले साल होने वाले T-20 विश्व कप की मेजबानी 5 शहरों को मिली है. जिसमें अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल हैं.

विश्व कप-2023 का फाइनल जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था. ये मैच भी अहमदाबाद में खेला गया था. एक लाख से ज्यादा दर्शकों की क्षमता के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है.

बेंगलुरू का नाम मेजबान शहरों की लिस्ट में नहीं हैं. इस साल जून में RCB के आईपीएल विजय समारोह में हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ जरूरी मंजूरी हासिल करने में नाकाम रहा.

ICC अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाली इस प्रतियोगिता का कार्यक्रम अगले हफ्ते घोषित कर सकता है. टूर्नामेंट के 7 फरवरी को शुरू होने की संभावना है. जबकि फाइनल 8 मार्च को हो सकता है.

श्रीलंका T-20 विश्व कप का सह मेजबान होगा जो भारत के साथ इंतजाम के तहत पाकिस्तान के लिए तटस्थ स्थल होगा. भारत घरेलू मैदान पर होने वाले विश्व कप में गत चैंपियन के रूप में उतरेगा. टीम ने पिछले साल जून में बारबडोस में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था. पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो खिताबी मुकाबला श्रीलंका में होगा. ICC, BCCI और PCB के बीच समझौते के तहत 2027 तक भारत और पाकिस्तान के सभी मैच तटस्थ स्थल पर होंगे.