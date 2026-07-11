ETV Bharat / Videos

जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद पुलिस की ‘एकता बाइक रैली’, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर - GUJARAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अहमदाबाद पुलिस की ‘एकता बाइक रैली’ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 10:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गुजरात के अहमदाबाद में 16 जुलाई को होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुलिस ने ‘एकता बाइक रैली’ का आयोजन किया. प्रेम दरवाजा चौकी से शुरू हुई यह रैली जगन्नाथ मंदिर तक पहुंची, जिसमें पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे का संदेश दिया. अहमदाबाद पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि रथ यात्रा से पहले लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. पुलिस का उद्देश्य शांतिपूर्ण माहौल में रथ यात्रा का सफल आयोजन सुनिश्चित करना है. प्रशासन ने भरोसा जताया कि नागरिकों के सहयोग से इस वर्ष भी रथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी.

गुजरात के अहमदाबाद में 16 जुलाई को होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुलिस ने ‘एकता बाइक रैली’ का आयोजन किया. प्रेम दरवाजा चौकी से शुरू हुई यह रैली जगन्नाथ मंदिर तक पहुंची, जिसमें पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे का संदेश दिया. अहमदाबाद पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि रथ यात्रा से पहले लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. पुलिस का उद्देश्य शांतिपूर्ण माहौल में रथ यात्रा का सफल आयोजन सुनिश्चित करना है. प्रशासन ने भरोसा जताया कि नागरिकों के सहयोग से इस वर्ष भी रथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIKE RALLY
RATH YATRA
JAGANNATH
GUJARAT
AHMEDABAD POLICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

राजस्थान का प्रसिद्ध सफेद ‘नुकरा’ घोड़ा

राजस्थान का सफेद ‘नुकरा’ घोड़ा बन सकता है भारत की नौवीं आधिकारिक नस्ल, वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा

July 11, 2026 at 10:49 PM IST
कम बारिश होने की आशंका

मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में अगले 5 दिन कम बारिश होने की आशंका, देश के पश्चिमी हिस्से से बादल गायब

July 11, 2026 at 10:43 PM IST
वियतनाम में बड़ा नाव हादसा

वियतनाम में बड़ा नाव हादसा, 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, 10 मृतक तमिलनाडु और तीन आंध्र प्रदेश के

July 11, 2026 at 10:08 PM IST
कोलकाता TTF में रामोजी फिल्म सिटी रही मुख्य आकर्षण

कोलकाता TTF में रामोजी फिल्म सिटी रही मुख्य आकर्षण, 'दशहरा से दिवाली कार्निवल' की घोषणा

July 11, 2026 at 10:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.