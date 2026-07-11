जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद पुलिस की ‘एकता बाइक रैली’, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर - GUJARAT
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Published : July 11, 2026 at 10:49 PM IST
गुजरात के अहमदाबाद में 16 जुलाई को होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुलिस ने ‘एकता बाइक रैली’ का आयोजन किया. प्रेम दरवाजा चौकी से शुरू हुई यह रैली जगन्नाथ मंदिर तक पहुंची, जिसमें पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे का संदेश दिया. अहमदाबाद पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि रथ यात्रा से पहले लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. पुलिस का उद्देश्य शांतिपूर्ण माहौल में रथ यात्रा का सफल आयोजन सुनिश्चित करना है. प्रशासन ने भरोसा जताया कि नागरिकों के सहयोग से इस वर्ष भी रथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी.
गुजरात के अहमदाबाद में 16 जुलाई को होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुलिस ने ‘एकता बाइक रैली’ का आयोजन किया. प्रेम दरवाजा चौकी से शुरू हुई यह रैली जगन्नाथ मंदिर तक पहुंची, जिसमें पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे का संदेश दिया. अहमदाबाद पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि रथ यात्रा से पहले लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. पुलिस का उद्देश्य शांतिपूर्ण माहौल में रथ यात्रा का सफल आयोजन सुनिश्चित करना है. प्रशासन ने भरोसा जताया कि नागरिकों के सहयोग से इस वर्ष भी रथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी.