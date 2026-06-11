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अहमदाबाद विमान हादसा बरसी: एक साल बाद भी पीड़ितों के जख्म ताजे, इस दर्द का अंत नहीं... - AHMEDABAD PLANE CRASH ANNIVERSARY

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अहमदाबाद विमान हादसा बरसी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 11:04 PM IST

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12 जून 2025 को अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 35 सेकंड बाद एयर इंडिया का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण धमाके के साथ क्रैश हो गया था, इस प्लेन से अरावली के मोडासा तालुका के खंभिसार गाँव की रहने वाली 23 साल की जयश्री पटेल शादी के सिर्फ चार महीने बाद अपने पति के पास लंदन जा रही थी...लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. इनके माता पिता उस हादसे को याद कर आज भी सिहर जाते हैं.शादी के ठीक चार महीने बाद जब जयश्री का लंदन का वीजा और 12 जून का एयर इंडिया का टिकट आया, तो पूरे घर में उत्सव का माहौल था. पूरा परिवार उसे विदा करने अहमदाबाद एयरपोर्ट गया. हंसते-मुस्कुराते जयश्री ने बोर्डिंग पास दिखाया, अपनों को आखिरी बार 'बाय' कहा और प्लेन में सवार हो गई. लेकिन किसे पता था कि यह विदाई हमेशा-हमेशा के लिए होने जा रही है. टेकऑफ के ठीक 35 सेकंड बाद एयर इंडिया का प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से धमाके के साथ पास के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया और तुरंत आग के गोले में बदल गया. जामनगर के रहने वाले और लंदन में बसे शैलेशभाई परमार और उनकी पत्नी नेहलबेन की भी इस भयानक प्लेन क्रैश में मौत हो गई. वे अपने रिश्तेदारों से मिलने जामनगर आए थे. इस प्लेन हादसे में केंद्र शासित प्रदेश दीव के 14 लोगों की जान चली गई थी.... एक साल बाद भी प्रभावित परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ही एअर इंडिया का एआई-171 विमान क्रैश हो गया था. इस हादमें में  260 लोगों की मौत हो गई थी..जिनमें जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंब और पास के एक मेडिकल हॉस्टल में मौजूद लोग भी शामिल थे. सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाया था.

12 जून 2025 को अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 35 सेकंड बाद एयर इंडिया का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण धमाके के साथ क्रैश हो गया था, इस प्लेन से अरावली के मोडासा तालुका के खंभिसार गाँव की रहने वाली 23 साल की जयश्री पटेल शादी के सिर्फ चार महीने बाद अपने पति के पास लंदन जा रही थी...लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. इनके माता पिता उस हादसे को याद कर आज भी सिहर जाते हैं.शादी के ठीक चार महीने बाद जब जयश्री का लंदन का वीजा और 12 जून का एयर इंडिया का टिकट आया, तो पूरे घर में उत्सव का माहौल था. पूरा परिवार उसे विदा करने अहमदाबाद एयरपोर्ट गया. हंसते-मुस्कुराते जयश्री ने बोर्डिंग पास दिखाया, अपनों को आखिरी बार 'बाय' कहा और प्लेन में सवार हो गई. लेकिन किसे पता था कि यह विदाई हमेशा-हमेशा के लिए होने जा रही है. टेकऑफ के ठीक 35 सेकंड बाद एयर इंडिया का प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से धमाके के साथ पास के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया और तुरंत आग के गोले में बदल गया. जामनगर के रहने वाले और लंदन में बसे शैलेशभाई परमार और उनकी पत्नी नेहलबेन की भी इस भयानक प्लेन क्रैश में मौत हो गई. वे अपने रिश्तेदारों से मिलने जामनगर आए थे. इस प्लेन हादसे में केंद्र शासित प्रदेश दीव के 14 लोगों की जान चली गई थी.... एक साल बाद भी प्रभावित परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ही एअर इंडिया का एआई-171 विमान क्रैश हो गया था. इस हादमें में  260 लोगों की मौत हो गई थी..जिनमें जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंब और पास के एक मेडिकल हॉस्टल में मौजूद लोग भी शामिल थे. सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाया था.

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