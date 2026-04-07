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अहमदाबाद में डोसा खाने से दो बच्चियों की मौत! अस्पताल में वेंटिलेटर पर बच्चियों के माता-पिता - DOSA BATTER FOOD POISONING

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अहमदाबाद में डोसा खाने से दो बच्चियों की मौत! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 11:07 PM IST

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गुजरात के चांदखेड़ा में डोसा खाने से दो बच्चियों की मौत हो गई, जबकि उनके माता पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को विमल कुमार प्रजापति ने बाजार से डोसा का बैटर मंगाया और उससे घर पर ही डोसा तैयार किया. डोसा खाने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई.

3 अप्रैल को डोसा खाने वाली मां का दूध पीने से उसकी तीन माह की बच्ची की मौत हो गई.. दो दिन बाद यानी 5 अप्रैल को उनकी 4 साल की बेटी मिष्टी ने दम तोड़ दिया. फिलहाल विमल और उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं. शिकायत मिलने पर चांदखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. उधर, दो बहनों की मौत मामले में कोर्ट के आदेश के बाद छोटी बहन के शव को मिट्टी खोदकर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. दंपति ने नवजात की मौत की जानकारी दिए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. 

गुजरात के चांदखेड़ा में डोसा खाने से दो बच्चियों की मौत हो गई, जबकि उनके माता पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को विमल कुमार प्रजापति ने बाजार से डोसा का बैटर मंगाया और उससे घर पर ही डोसा तैयार किया. डोसा खाने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई.

3 अप्रैल को डोसा खाने वाली मां का दूध पीने से उसकी तीन माह की बच्ची की मौत हो गई.. दो दिन बाद यानी 5 अप्रैल को उनकी 4 साल की बेटी मिष्टी ने दम तोड़ दिया. फिलहाल विमल और उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं. शिकायत मिलने पर चांदखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. उधर, दो बहनों की मौत मामले में कोर्ट के आदेश के बाद छोटी बहन के शव को मिट्टी खोदकर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. दंपति ने नवजात की मौत की जानकारी दिए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. 

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