ETV Bharat / Videos

नए साल से पहले मंदिरों में भक्तों की भीड़, तीर्थ स्थलों पर उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट - PILGRIMAGE SITES FULL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नए साल से पहले मंदिरों में भक्तों की भीड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है. देश भर के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है. किसी भक्त को दर्शन में परेशानी नहीं हो. इसके लिए तैयारयां तेज कर दी गई हैं. भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं. वाराणसी में  काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है. जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है. अयोध्या में भी राम लला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है. मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, ज़िला प्रशासन ने भीड़भाड़ से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं. विशेष दर्शन की सुविधा सिर्फ़ VVIPs तक सीमित कर दी गई है. माता वैष्णो देवी मंदिर में पहले से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है.तीर्थयात्री नए साल के लिए देवी का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं, और लोग किए गए इंतज़ामों से संतुष्ट दिख रहे हैं.

जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है. देश भर के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है. किसी भक्त को दर्शन में परेशानी नहीं हो. इसके लिए तैयारयां तेज कर दी गई हैं. भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं. वाराणसी में  काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है. जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है. अयोध्या में भी राम लला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है. मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, ज़िला प्रशासन ने भीड़भाड़ से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं. विशेष दर्शन की सुविधा सिर्फ़ VVIPs तक सीमित कर दी गई है. माता वैष्णो देवी मंदिर में पहले से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है.तीर्थयात्री नए साल के लिए देवी का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं, और लोग किए गए इंतज़ामों से संतुष्ट दिख रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

TEMPLES CROWDED WITH DEVOTEES
PILGRIMAGE SITES FULL
NEW YEAR
VARANASHI
PILGRIMAGE SITES FULL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

The story of Odisha Mother Teresa

ओडिशा की मदर टेरेसा की कहानी, पीएम ने 'मन की बात' में किया था पार्वती गिरी का जिक्र

December 29, 2025 at 10:50 PM IST
Deal worth 79000 crore rupees

रक्षा मंत्रालय ने 79 हजार करोड़ के सौदे को दी मंजूरी, दुश्मनों की उड़ेगी नींद!

December 29, 2025 at 10:26 PM IST
Ajit-Sharad Pawar contest elections together

महाराष्ट्र में 'चाचा-भतीजा' एक साथ, नगर निगम चुनाव के लिए अजित पवार ने गठबंधन का किया ऐलान

December 29, 2025 at 10:23 PM IST
राज्य को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे

असम के लोगों से अमित शाह का वादा, राज्य को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे

December 29, 2025 at 7:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.