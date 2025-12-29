जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है. देश भर के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है. किसी भक्त को दर्शन में परेशानी नहीं हो. इसके लिए तैयारयां तेज कर दी गई हैं. भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है. जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है. अयोध्या में भी राम लला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है. मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, ज़िला प्रशासन ने भीड़भाड़ से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं. विशेष दर्शन की सुविधा सिर्फ़ VVIPs तक सीमित कर दी गई है. माता वैष्णो देवी मंदिर में पहले से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है.तीर्थयात्री नए साल के लिए देवी का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं, और लोग किए गए इंतज़ामों से संतुष्ट दिख रहे हैं.