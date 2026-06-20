देशभर में 21 जून को NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित होनी है, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की एक कथित बड़ी चूक सामने आई है. नागपुर के छात्र अब्दुल्लाह ने आवेदन करते समय परीक्षा केंद्र के लिए नागपुर को पहली पसंद, जबकि वर्धा और भंडारा को अन्य विकल्पों के रूप में चुना था लेकिन नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परिवार के होश उड़ गए. छात्र का परीक्षा केंद्र नागपुर या महाराष्ट्र के किसी शहर में नहीं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अबू धाबी इंडियन स्कूल में आवंटित कर दिया गया.

दिलचस्प बात ये है कि पहली बार आयोजित हुई NEET परीक्षा के लिए इसी छात्र का केंद्र नागपुर के सरस्वती विद्यालय में था, लेकिन री-एग्जाम के लिए केंद्र अचानक विदेश में पहुंच गया. छात्र के पिता मोहम्मद तालिब का कहना है कि उनके बेटे के पास पासपोर्ट तक नहीं है. ऐसे में परीक्षा के लिए विदेश भेजना संभव नहीं है. परिवार ने NTA हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है. परिवार का दावा है कि NTA ने गलती स्वीकार की है और वेरिफिकेशन के बाद नया एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है.