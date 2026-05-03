काउंटिंग से पहले बंगाल के बाजारों में 'पॉलिटिकल' मिठाइयों की भरमार: 'मोदी भोग' और 'जॉय बांग्ला' रसगुल्ला की भारी डिमांड - POLITICAL SWEETS IN BENGAL
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Published : May 3, 2026 at 11:10 PM IST
बंगाल के लिए 4 मई ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है. दो चरणों में वोटिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले बंगाल के वोटरों को चुनाव का नतीजा मिलने जा रहा है. इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए मिठाई दुकानदारों ने खास तैयारी की है. दुकानदारों ने मिठाइयों को बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिष्ट के चुनाव चिह्नों से सजाया है, भले ही इन मिठाइयों का स्वाद मीठा है, लेकिन चुनाव चिह्नों की वजह से इनके ग्राहकों का वर्ग अलग-अलग है. दुकानदारों ने इन मिठाइयों को परंपरा के साथ साथ अपनी रचनात्मकता से भी सजाया है.
एग्जिट पोल का रंग इन मिठाइयों पर भी दिख रहा है, बाजार में मोदी भोग और जॉय बांग्ला रसगुल्ला की डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुकानदार भी हैरान हैं. दरअसल, बंगालियों के लिए मिठाई सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक एहसास है. और जब बात लोकतंत्र के सबसे बड़े दिन यानी चुनाव के नतीजों की हो, तो ये एहसास कई गुना हो जाता है. चुनाव परिणामों के लिए कोलकाता के मिठाई बाजार सज-धज कर तैयार हैं.. राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हैं, लेकिन हलवाइयों के हाथों में रफ्तार है. जीत का रंग- चाहे केसरिया हो या हरा- मिठाई के स्वाद में जरूर नजर आए.
बंगाल के लिए 4 मई ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है. दो चरणों में वोटिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले बंगाल के वोटरों को चुनाव का नतीजा मिलने जा रहा है. इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए मिठाई दुकानदारों ने खास तैयारी की है. दुकानदारों ने मिठाइयों को बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिष्ट के चुनाव चिह्नों से सजाया है, भले ही इन मिठाइयों का स्वाद मीठा है, लेकिन चुनाव चिह्नों की वजह से इनके ग्राहकों का वर्ग अलग-अलग है. दुकानदारों ने इन मिठाइयों को परंपरा के साथ साथ अपनी रचनात्मकता से भी सजाया है.
एग्जिट पोल का रंग इन मिठाइयों पर भी दिख रहा है, बाजार में मोदी भोग और जॉय बांग्ला रसगुल्ला की डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुकानदार भी हैरान हैं. दरअसल, बंगालियों के लिए मिठाई सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक एहसास है. और जब बात लोकतंत्र के सबसे बड़े दिन यानी चुनाव के नतीजों की हो, तो ये एहसास कई गुना हो जाता है. चुनाव परिणामों के लिए कोलकाता के मिठाई बाजार सज-धज कर तैयार हैं.. राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हैं, लेकिन हलवाइयों के हाथों में रफ्तार है. जीत का रंग- चाहे केसरिया हो या हरा- मिठाई के स्वाद में जरूर नजर आए.