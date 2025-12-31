अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन ने भी दावा किया है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को बढ़ने से रोकने में मध्यस्थता की थी.चीनी विदेश मंत्रालय ने X पर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का एक वीडियो पोस्ट किया किया है. जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भारत-पाकिस्तान टकराव सहित कई ग्लोबल झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई. वांग कह रहे हैं कि "स्थायी शांति बनाने के लिए, हमने एक ऑब्जेक्टिव और सही रवैया अपनाया है और लक्षणों और असली वजहों दोनों को सुलझाने पर ध्यान दिया है. हॉटस्पॉट मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस तरीके को अपनाते हुए. हमने उत्तरी म्यांमार, ईरानी न्यूक्लियर मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के मुद्दों, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हाल के झगड़े में मध्यस्थता की.

वांग ये बात मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए टकराव को लेकर ये दावा कर रहे हैं. जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर की पहलगाम घाटी में हुए आंतकी हमले से शुरु हुई थी. इसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इसका जवाब दिया था. पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था.

भार ने लगातार किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावों को खारिज किया है. नई दिल्ली का कहना है कि भारी नुकसान से परेशान होकर पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO को फोन किया था और दोनों पक्ष 10 मई से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोकने पर राजी हुए थे.