तमिलनाडु के गवर्नर के असेंबली से वॉक आउट के बाद स्टालिन ने कहा कि DMK 'पारंपरिक संबोधन' को हटाने के लिए करेगी संविधान में संशोधन - TN GUV ASSEMBLY WALK OUT
Published : January 20, 2026 at 8:03 PM IST
राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि असेंबली से बाहर निकल गए. सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन ये हुआ. विधानसभा की पुरानी परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत तमिल गान से हुई. राज्यपाल इससे नराज हो गए और अपना संबोधन नहीं दिया.ये लगातार तीसरा साल है जब उन्होंने ऐसा किया. राज्यपाल के फैसले पर राजभवन ने सोशल मीडिया में एक बयान जारी कर स्पष्टीकर दिया. जिसमें राष्ट्रगान का अपमान, माइक का बार-बार बंद होना, अभिभाषण में ऐसे दावे जिनका कोई आधार नहीं होना सहित 13 कारण गिनाए गए. बाद में विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु ने सदन में बताया कि राज्यपाल ने जोर दिया कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए. अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने स्पस्ट किया कि विधानसभा अपनी स्थापित प्रक्रिया का पालन कर रही है. राज्यपाल ने इस स्पष्टीकरण को नहीं माना. वहीं सीएम एम के स्टालिन ने राज्यपाल के इस कदम की कड़ी आलोचना की और सदन से बाहर जाने को विधानसभा का अपमान बताया. उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल के सदन से बाहर जाने के बावजूद उनके भाषण को पढ़ा हुआ माना जाए. सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया. स्टालिन ने कहा कि DMK 'पारंपरिक संबोधन' को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी.
