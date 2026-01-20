ETV Bharat / Videos

तमिलनाडु के गवर्नर के असेंबली से वॉक आउट के बाद स्टालिन ने कहा कि DMK 'पारंपरिक संबोधन' को हटाने के लिए करेगी संविधान में संशोधन - TN GUV ASSEMBLY WALK OUT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
तमिलनाडु के गवर्नर का असेंबली से वॉक आउट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 8:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि असेंबली से बाहर निकल गए. सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन ये हुआ. विधानसभा की पुरानी परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत तमिल गान से हुई. राज्यपाल इससे नराज हो गए और अपना संबोधन नहीं दिया.ये लगातार तीसरा साल है जब उन्होंने ऐसा किया. राज्यपाल के फैसले पर राजभवन ने सोशल मीडिया में एक बयान जारी कर स्पष्टीकर दिया. जिसमें राष्ट्रगान का अपमान, माइक का बार-बार बंद होना, अभिभाषण में ऐसे दावे जिनका कोई आधार नहीं होना सहित 13 कारण गिनाए गए. बाद में विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु ने सदन में बताया कि राज्यपाल ने जोर दिया कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए. अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने स्पस्ट किया कि विधानसभा अपनी स्थापित प्रक्रिया का पालन कर रही है. राज्यपाल ने इस स्पष्टीकरण को नहीं माना. वहीं सीएम एम के स्टालिन ने राज्यपाल के इस कदम की कड़ी आलोचना की और सदन से बाहर जाने को विधानसभा का अपमान बताया. उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल के सदन से बाहर जाने के बावजूद उनके भाषण को पढ़ा हुआ माना जाए. सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया. स्टालिन ने कहा कि DMK 'पारंपरिक संबोधन' को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी.

राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि असेंबली से बाहर निकल गए. सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन ये हुआ. विधानसभा की पुरानी परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत तमिल गान से हुई. राज्यपाल इससे नराज हो गए और अपना संबोधन नहीं दिया.ये लगातार तीसरा साल है जब उन्होंने ऐसा किया. राज्यपाल के फैसले पर राजभवन ने सोशल मीडिया में एक बयान जारी कर स्पष्टीकर दिया. जिसमें राष्ट्रगान का अपमान, माइक का बार-बार बंद होना, अभिभाषण में ऐसे दावे जिनका कोई आधार नहीं होना सहित 13 कारण गिनाए गए. बाद में विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु ने सदन में बताया कि राज्यपाल ने जोर दिया कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए. अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने स्पस्ट किया कि विधानसभा अपनी स्थापित प्रक्रिया का पालन कर रही है. राज्यपाल ने इस स्पष्टीकरण को नहीं माना. वहीं सीएम एम के स्टालिन ने राज्यपाल के इस कदम की कड़ी आलोचना की और सदन से बाहर जाने को विधानसभा का अपमान बताया. उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल के सदन से बाहर जाने के बावजूद उनके भाषण को पढ़ा हुआ माना जाए. सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया. स्टालिन ने कहा कि DMK 'पारंपरिक संबोधन' को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN GUV ASSEMBLY WALK OUT
STALIN
DMK
RN RAVI VERSUS MK STALIN
TN GUV ASSEMBLY WALK OUT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Nitin Nabin elected as the national president of BJP

नितिन नबीन ने संभाली बीजेपी की कमान, पीएम मोदी ने कहा- वे मेरे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता

January 20, 2026 at 8:04 PM IST
भारत और UAE के बीच कई बड़े समझौते

भारत और UAE के बीच बड़ी डील: रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर

January 19, 2026 at 11:01 PM IST
हैदराबाद में हॉट एयर बैलून महोत्सव संपन्न

हैदराबाद में हॉट एयर बैलून महोत्सव संपन्न, तीन दिन तक आसमान बना रहा रंग-बिरंगे गुब्बारों का कैनवस

January 19, 2026 at 10:49 PM IST
15 देशों के 32 काइट फ्लाइर्स ने लिया हिस्सा

मेंगलुरु में 8वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, 15 देशों के 32 पतंगबाजों ने लिया हिस्सा

January 19, 2026 at 10:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.