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टाइगर श्रॉफ के बाद निशाने पर अभिताभ-दिलजीत दोसांझ, ई-मेल से दी गई धमकी

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निशाने पर अभिताभ-दिलजीत दोसांझ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2026 at 8:57 PM IST

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मुंबई पुलिस को शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन और पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम का एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस ईमेल की हार्ड कॉपी की ईटीवी भारत को मिली है, जिसमें धमकी देने वाले ने सुसाइड अटैक की चेतावनी दी है. इस ईमेल को भेजने वाले ने अमिताभ बच्चन के बंगले पर हमले और 27 नवंबर को मुंबई में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके करने की धमकी दी है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित एक स्कूल को ईमेल मिला है, जिसमें अमिताभ बच्चन के बंगले को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. ईटीवी भारत को मिले ईमेल की कॉपी में यह जिक्र किया गया है कि बिग बी का बंगला, जिसका नाम जलसा है, 31 अक्टूबर-29 नवंबर तक निशाने पर रहेगा. धमकी देने वाले के अनुसार, जलसा पर ग्रेनेड से हमला होगा. वहीं, पंजाबी सिंगर के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक से हमला होगा.

मुंबई पुलिस को शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन और पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम का एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस ईमेल की हार्ड कॉपी की ईटीवी भारत को मिली है, जिसमें धमकी देने वाले ने सुसाइड अटैक की चेतावनी दी है. इस ईमेल को भेजने वाले ने अमिताभ बच्चन के बंगले पर हमले और 27 नवंबर को मुंबई में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके करने की धमकी दी है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित एक स्कूल को ईमेल मिला है, जिसमें अमिताभ बच्चन के बंगले को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. ईटीवी भारत को मिले ईमेल की कॉपी में यह जिक्र किया गया है कि बिग बी का बंगला, जिसका नाम जलसा है, 31 अक्टूबर-29 नवंबर तक निशाने पर रहेगा. धमकी देने वाले के अनुसार, जलसा पर ग्रेनेड से हमला होगा. वहीं, पंजाबी सिंगर के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक से हमला होगा.

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