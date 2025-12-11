शेयर बाजार में लौटी हरियाली, 3 दिन तक गिरावट के बाद सूचकांकों में भारी बढ़त - BENCHMARK INDICES SURGED
Published : December 11, 2025 at 8:56 PM IST
3 दिन लगातार गिरावट के बाद बेंचमार्क सूचकांकों- सेंसेक्स और निफ्टी में गुरुवार को जोरदार वापसी हुई. ऑटो और मेटल शेयरों में जमकर खरीदारी हुई, जिसके कारण दोनों सूचकांकों में इंट्रा-डे कारोबार के दौरान तेज सुधार हुआ और ये ऊंचे स्तर पर बंद हुए. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद निवेशकों का मनोबल बढ़ा. इससे बाजार का माहौल बेहतर हुआ. 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 426 अंक चढ़कर 84 हजार 818 पर, जबकि 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 140 अंक चढ़कर 25 हजार 898 पर बंद हुआ.
क्षेत्रीय स्तर पर, तेल और गैस शेयरों को छोड़कर सभी सूचकांक स्थिर रहे। धातु, ऑटो, आईटी, बैंक, स्वास्थ्य सेवा, पूंजीगत और उपभोक्ता सामानों के शेयर सबसे फायदे में रहे। हॉन्गकॉन्ग के हैंग सेंग, जापान के निक्केई, सियोल के कोस्पी और चीन के शंघाई कंपोजिट समेत लगभग सभी एशियाई बाजार नुकसान में बंद हुए। गुरुवार को यूरोपीय बाजार फायदे में कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट भी बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को जमकर बिकवाली की। उन्होंने 1 हजार 651 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे.
