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तमिलनाडु में समझौते के बाद, कांग्रेस और DMK का केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी गठबंधन - PUDUCHERRY CONGRESS DMK ALLIANCE

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कांग्रेस और DMK का पुडुचेरी में गठबंधन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 5:52 PM IST

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तमिलनाडु के बाद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और डीएमके में सीट को लेकर समझौता हो गया है. पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 16, डीएमके 12, सीपीआई 1 और वीसीके 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी. डीएमके 2021 के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर राजी नहीं थी. जिसके तहत कांग्रेस ने 21 सीटों पर और डीएमके ने नौ सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस बार डीएमके 14 सीट मांग रही थी. कांग्रेस को 14 सीटें दे रही थी और दो सीटे सहयोगियों के लिए छोड़ने की बात कह रही थी. जिसकी वजह से सीटों के बंटवारे में देरी हुई. इधर सीट बंटवारे के बाद मंगलम सीट डीएमके को देने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को विरोध का सामना करना पड़ा. इस केंद्र शासित प्रदेश में 9 अप्रैल को मतदान होंगे. जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

तमिलनाडु के बाद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और डीएमके में सीट को लेकर समझौता हो गया है. पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 16, डीएमके 12, सीपीआई 1 और वीसीके 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी. डीएमके 2021 के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर राजी नहीं थी. जिसके तहत कांग्रेस ने 21 सीटों पर और डीएमके ने नौ सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस बार डीएमके 14 सीट मांग रही थी. कांग्रेस को 14 सीटें दे रही थी और दो सीटे सहयोगियों के लिए छोड़ने की बात कह रही थी. जिसकी वजह से सीटों के बंटवारे में देरी हुई. इधर सीट बंटवारे के बाद मंगलम सीट डीएमके को देने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को विरोध का सामना करना पड़ा. इस केंद्र शासित प्रदेश में 9 अप्रैल को मतदान होंगे. जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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