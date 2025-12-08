रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में भी हलचल है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिसन हुकर भारत दौरे पर भेजा है. हुकर का ये दौरा दोनों देशों के बीच नई दिल्ली मजबूत पार्टनरशिप की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए है. इसको संबंध में X पर पोस्ट में अमेरिकी एम्बेसी ने लिखा कि U.S. मिशन @UnderSecStateP एलिसन हुकर का भारत में स्वागत करते हुए खुश है! जैसे-जैसे हम अपनी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी कई मुद्दों पर U.S.-इंडिया रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी का दौरा एक मजबूत U.S.-इंडिया पार्टनरशिप और एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक के लिए @POTUS की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

अंडर सेक्रेटरी हुकर का दौरा US-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने, इकोनॉमिक और कमर्शियल रिश्तों को मजबूत करने, अमेरिकी एक्सपोर्ट बढ़ाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा.

एलिसन हुकर नई दिल्ली में, वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और भारत-प्रशांत क्षेत्र की साझा प्राथमिकताओं पर बात करेगी.

इतना ही नहीं, वो बेंगलुरु में, ISRO का दौरा करेंगी.. साथ ही, US-इंडिया रिसर्च पार्टनरशिप में नवाचार को बढ़ावा देने और इंडिया के डायनामिक स्पेस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लीडर्स से मिलेंगी.

जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान ट्रंप के टैरिफ से पैदा हुई स्थिति से निपटने और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी.. वैसे में हुकर का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.