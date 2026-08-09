कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी उस टिप्पणी पर सफाई दी साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि मीडियो ने उनके बयान को कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व पर हमले को तौर पर पेश किया उन्होंने X पर लिखा कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा ऋषभ शाह के साथ मेरी बातचीत को मेरी अपनी पार्टी या उसके नेतृत्व पर हमले के तौर पर पेश करना अक्षमता और दुर्भावना का एक खास मेल है. यहां बातचीत का पूरा वीडियो है, बिना किसी काट-छांट के इसे देखें और खुद तय करें, जैसा कि इसे गलत तरीके से पेश करने वाले किसी भी पत्रकार ने नहीं किया है.शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए थरूर ने कहा था कि राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने वही मुद्दे उठाए जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने उठाए थे.'छात्रों की गूंज' रैलियों को जंतर-मंतर वाली रैली जितना समर्थन नहीं मिला और इसीलिए हमें खुद से पूछना होगा कि हम क्या करने में नाकाम रहे। क्या हम लोगों की बात सुनने में नाकाम रहे? क्या हम लोगों की नब्ज टटोलने की पुरानी कहावत पर खरा उतरने में नाकाम रहे? क्या Gen Z की नब्ज पर हमारी पकड़ नहीं थी? यह ऐसी बात है जिस पर हमें वास्तव में विचार करने की जरूरत है.