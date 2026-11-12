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अर्नब-मुरासु के बाद अब चक्रवात अकवान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में बन रहा प्रेशर, इन राज्यों में दिखेगा असर

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अब चक्रवात अकवान का खतरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2026 at 9:40 PM IST

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बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बार फिर मौसमी गतिविधियां बढ़ रही हैं. मौसम वैज्ञानिक दक्षिण-पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बन रहे सिस्टम पर करीबी नजर रख रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके प्रभाव में 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलन का अनुमान है जिसका नाम अकवान हो सकता है. इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी पहाड़ों पर मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर और उसके आस-पास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. ऊंचे इलाकों में थोड़ी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. यह मौसमी गतिविधि खास तौर पर जरूरी है क्योंकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी आखिरकार उत्तरी मैदानी इलाकों के तापमान पर असर डाल सकती है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बार फिर मौसमी गतिविधियां बढ़ रही हैं. मौसम वैज्ञानिक दक्षिण-पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बन रहे सिस्टम पर करीबी नजर रख रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके प्रभाव में 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलन का अनुमान है जिसका नाम अकवान हो सकता है. इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी पहाड़ों पर मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर और उसके आस-पास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. ऊंचे इलाकों में थोड़ी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है. बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. यह मौसमी गतिविधि खास तौर पर जरूरी है क्योंकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी आखिरकार उत्तरी मैदानी इलाकों के तापमान पर असर डाल सकती है.

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