ओडिशा में 72 साल की बुजुर्ग महिला नदी में मौत से जुझती रहीं दो घंटे, केंद्रपाड़ा के युवकों ने बचाई जान
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Published : September 28, 2026 at 11:16 PM IST
चारो तरफ उफनता पानी, तेज बहाव और नदी में जिंदगी की जद्दोजहद, 72 साल की एक बुजुर्ग महिला नदी में गहरे और मगरमच्छों से भरे पानी में दो घंटे तक मौत से लड़ती रही. लेकिन हिम्मत नहीं हारी और ईश्वर में अटूट विश्वास बना रहा.ओडिशा के केंद्रपाड़ा की केसी दलाई को एक वक्त ऐसा लगा कि अपने तीन बेटों और पोतें पोतियों को कभी नहीं देख पाएंगी.लेकिन पट्टामुंडई ब्लॉक में बलिपाटना के कुछ युवकों ने उन्हें देखाऔर बचाने के लिए नाव से पानी में उतर पड़े. नाव पर उन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचे. जहां से 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.
चारो तरफ उफनता पानी, तेज बहाव और नदी में जिंदगी की जद्दोजहद, 72 साल की एक बुजुर्ग महिला नदी में गहरे और मगरमच्छों से भरे पानी में दो घंटे तक मौत से लड़ती रही. लेकिन हिम्मत नहीं हारी और ईश्वर में अटूट विश्वास बना रहा.ओडिशा के केंद्रपाड़ा की केसी दलाई को एक वक्त ऐसा लगा कि अपने तीन बेटों और पोतें पोतियों को कभी नहीं देख पाएंगी.लेकिन पट्टामुंडई ब्लॉक में बलिपाटना के कुछ युवकों ने उन्हें देखाऔर बचाने के लिए नाव से पानी में उतर पड़े. नाव पर उन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचे. जहां से 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.