करीब 54 साल बाद आखिरकार वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खुल ही गया. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के 11 सदस्यों के सामने पूरे विधि विधान के साथ उसे खोला गया. तहखाने को खोलने गई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. जब ताले की चाबी नहीं मिली तो गैस कटर से उसे काटा गया. अंदर एक सांप मिला.. सांप को डिब्बे में बंद कर दिया गया. इससे पहले 1971 तहखाना खोला गया था, तब से यह सील था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से तहखाना खोलने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है. इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन शिप्रा दुबे, नगर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, मंदिर के लेखा अधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, बांके बिहारी मंदिर के चार गोस्वामी शामिल हैं.