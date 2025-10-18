ETV Bharat / Videos

54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का तहखाना, Video में देखें क्या-क्या मिला? - BANKE BIHARI TEMPLE VAULT OPENED

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 10:02 PM IST

1 Min Read
करीब 54 साल बाद आखिरकार वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खुल ही गया. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के 11 सदस्यों के सामने पूरे विधि विधान के साथ उसे खोला गया. तहखाने को खोलने गई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. जब ताले की चाबी नहीं मिली तो गैस कटर से उसे काटा गया. अंदर एक सांप मिला.. सांप को डिब्बे में बंद कर दिया गया. इससे पहले 1971 तहखाना खोला गया था, तब से यह सील था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से तहखाना खोलने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है. इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन शिप्रा दुबे, नगर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, मंदिर के लेखा अधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, बांके बिहारी मंदिर के चार गोस्वामी शामिल हैं.

BANKE BIHARI TEMPLE VAULT OPENED
बांके बिहारी मंदिर का तहखाना
बांके बिहारी मंदिर पर SC
बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खुला
BANKE BIHARI TEMPLE VAULT OPENED

ETV Bharat Hindi Team

