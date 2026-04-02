50 साल बाद इंसान के कदम एक बार फिर चांद की ओर आगे बढ़ गए हैं. NASA ने चार एस्ट्रोनॉट्स के साथ आर्टेमिस II मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. आर्टेमिस II की सफल लॉन्चिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप ने NASA को बधाई दी है और बहादुर एस्ट्रोनॉट्स की तारीफ की.

ट्रंप ने कहा कि, 'मैं सबसे पहले NASA की टीम और हमारे बहादुर एस्ट्रोनॉट्स को आर्टेमिस II के सफल लॉन्च पर बधाई देता हूं. यह किसी भी इंसानी रॉकेट से कहीं ज़्यादा दूर जाएगा. वो वहां जाएंगे और लौटकर आएंगे. इतनी दूरी पहले कभी नहीं तय की गई. यह आश्चर्यजनक है.

मिशन में तीन पुरुष और एक महिला एस्ट्रोनॉट्स शामिल हैं. इस यात्रा में क्रू करीब 4 लाख 5 हजार किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर होंगे, जो 1970 के अपोलो 13 मिशन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो करीब 3 लाख 99 हजार दूर था. आर्टेमिस II मिशन चांद के चारों ओर 10 दिन की यात्रा पर है, जो भविष्य में चांद की खोज के लिए सिस्टम की टेस्टिंग करेगा.