दिल्ली AIIMS से मिली 13 सालों तक तारीख पर तारीख, आखिर नहीं बच सकी तन्वी की जान
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Published : September 2, 2026 at 9:47 PM IST
देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्था एम्स दिल्ली में इलाज में कथित लापरवाही और लंबी देरी का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. राजस्थान के कोटा से ताल्लुक रखने वाली 15 वर्षीय किशोरी तन्वी ने मंगलवार को एम्स परिसर में दम तोड़ दिया. मृतका के पिता मुकेश परियाणी ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल की जटिल बीमारी से पीड़ित उनकी बेटी पिछले 13 वर्षों से सर्जरी की तारीखों के लिए एम्स के चक्कर काटती रही, लेकिन अस्पताल की टालमटोल नीति के कारण समय पर ऑपरेशन नहीं हो सका. इस देरी और लापरवाही के चलते अंततः उसकी जान चली गई.
देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्था एम्स दिल्ली में इलाज में कथित लापरवाही और लंबी देरी का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. राजस्थान के कोटा से ताल्लुक रखने वाली 15 वर्षीय किशोरी तन्वी ने मंगलवार को एम्स परिसर में दम तोड़ दिया. मृतका के पिता मुकेश परियाणी ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल की जटिल बीमारी से पीड़ित उनकी बेटी पिछले 13 वर्षों से सर्जरी की तारीखों के लिए एम्स के चक्कर काटती रही, लेकिन अस्पताल की टालमटोल नीति के कारण समय पर ऑपरेशन नहीं हो सका. इस देरी और लापरवाही के चलते अंततः उसकी जान चली गई.