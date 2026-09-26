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नगालैंड, अरुणाचल और मणिपुर के कई इलाकों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

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AFSPA EXTENDED IN NORTHEAST STATES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 1:05 PM IST

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केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों- नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कई हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को अगले छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह विस्तार 1 अक्टूबर से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा.

कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया यह फैसला काफी अहम है. मणिपुर में 5 जिलों के 13 पुलिस थानों को छोड़कर पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है. वहीं, नगालैंड के 9 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में भी इस कानून को लागू रखा गया है.

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों- नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कई हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को अगले छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह विस्तार 1 अक्टूबर से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा.

कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया यह फैसला काफी अहम है. मणिपुर में 5 जिलों के 13 पुलिस थानों को छोड़कर पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है. वहीं, नगालैंड के 9 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में भी इस कानून को लागू रखा गया है.

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