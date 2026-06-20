अफगानिस्तान का बड़ा दावा: पाकिस्तान में ISIS ठिकानों पर एयरस्ट्राइक, बढ़ा क्षेत्रीय तनाव - AFGHANISTAN AIRSTRIKE
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Published : June 20, 2026 at 1:41 PM IST
अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS से जुड़े कथित ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने के लिए किया जा रहा था. काबुल का कहना है कि हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में हुए कई बड़े हमलों के तार इन्हीं नेटवर्क से जुड़े थे. अफगान सरकार ने चेतावनी दी है कि देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बनने वाले किसी भी समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस घटना ने पहले से तनावपूर्ण पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंधों को और संवेदनशील बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.
अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS से जुड़े कथित ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने के लिए किया जा रहा था. काबुल का कहना है कि हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में हुए कई बड़े हमलों के तार इन्हीं नेटवर्क से जुड़े थे. अफगान सरकार ने चेतावनी दी है कि देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बनने वाले किसी भी समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस घटना ने पहले से तनावपूर्ण पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंधों को और संवेदनशील बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.