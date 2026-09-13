AFG बनाम IND T20 2026: मैच से पहले दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों का जुनून; जानिए फैन्स ने क्या कहा ?
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Published : September 13, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस टी20 मुकाबले को लेकर राजधानी दिल्ली में क्रिकेट का रोमांच चरम पर है. आज शाम 7 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं. स्टेडियम के आसपास टीम इंडिया की जर्सी पहने और हाथों में तिरंगा लिए प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा है. मैच से पहले दर्शकों में टीम इंडिया की जीत को लेकर पूरा भरोसा है. मैच देखने पहुंचे क्रिकेट प्रेमी आकाश, अरविंद और मोहम्मद सादात अंसारी ने कहा कि मुकाबले को लेकर वे काफी उत्साहित हैं. दिल्ली की परिस्थितियां स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती हैं. अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो टीम का स्कोर करीब 220 रन तक पहुंच सकता है. वहीं, अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है.
नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस टी20 मुकाबले को लेकर राजधानी दिल्ली में क्रिकेट का रोमांच चरम पर है. आज शाम 7 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं. स्टेडियम के आसपास टीम इंडिया की जर्सी पहने और हाथों में तिरंगा लिए प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा है. मैच से पहले दर्शकों में टीम इंडिया की जीत को लेकर पूरा भरोसा है. मैच देखने पहुंचे क्रिकेट प्रेमी आकाश, अरविंद और मोहम्मद सादात अंसारी ने कहा कि मुकाबले को लेकर वे काफी उत्साहित हैं. दिल्ली की परिस्थितियां स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती हैं. अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो टीम का स्कोर करीब 220 रन तक पहुंच सकता है. वहीं, अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है.