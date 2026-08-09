नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में कावड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. रविवार को पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने राजकीय हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्गो का हवाई निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने प्रमुख कावड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया. हवाई निरीक्षण के दौरान पुलिस उपयुक्त ने कावड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों की स्थिति देखी. मिली जानकारी के मुताबिक, हवाई निरीक्षण के दौरान एक भव्य दृश्य देखने को भी मिला. पुलिस उपयुक्त धवल जायसवाल द्वारा हेलीकॉप्टर से कावड़ लेकर गुजर रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया. आसमान से हुई पुष्प वर्षा से कावड़ मार्ग पर मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग का माहौल बन गया. शिव भक्तों ने भी इस स्वागत का उत्साह पूर्वक अभिवादन किया. करीब 120 किलोमीटर से अधिक के कावड़ कॉरिडोर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई. पुलिस प्रशासन की ओर से शिव भक्तों के स्वागत का यह अंदाज कावड़ यात्रा के दौरान सेवा और सम्मान की भावना को भी दर्शाता हुआ नजर आया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है इसी को ध्यान में रखते हुए कावड़ मार्ग पर लगातार विभिन्न माध्यमों से निगरानी रखी जा रही है. हवाई निरीक्षण के जरिए पुलिस अधिकारियों ने कावड़ मार्गों की जमीनी स्थिति का व्यापक आकलन किया है.