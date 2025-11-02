14000 फीट की ऊंचाई पर एडवेंचर टूरिज्म: आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन में 800 एथलीट शामिल हुए - ADVENTURE TOURISM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 2, 2025 at 9:06 PM IST
शून्य से नीचे तापमान, 14 हाजर फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 800 से ज्यादा एथलीट्स, उत्तराखंड का आदिकैलाश, जहां अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें 20 साल के युवा से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग ने हिस्सा लिया. ये अल्ट्रामैराथन मैराथन 60 किलोमीटर की थी. जो सुबह करीब पांच बजे के आसपास शुरू हुई. देश विदेश से आए एथलीट्स का जोश देखने लायक था. बहुत से एथलीट्स का इतनी ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन में दौड़ना पर पहला अनुभव रहा
इस मैराथन का उद्देश्य वाइव्रेंट विलेज बॉर्डर एडवंचर टूरिज्म को बढ़ावा और युवाओं को “Say No to Drugs” का संदेश देना था. इन एथलीट्स के लिए इतनी ऊंचाई पर दौड़ना चुनौतीपूर्ण रहा.Conclusion:
शून्य से नीचे तापमान, 14 हाजर फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 800 से ज्यादा एथलीट्स, उत्तराखंड का आदिकैलाश, जहां अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें 20 साल के युवा से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग ने हिस्सा लिया. ये अल्ट्रामैराथन मैराथन 60 किलोमीटर की थी. जो सुबह करीब पांच बजे के आसपास शुरू हुई. देश विदेश से आए एथलीट्स का जोश देखने लायक था. बहुत से एथलीट्स का इतनी ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन में दौड़ना पर पहला अनुभव रहा
इस मैराथन का उद्देश्य वाइव्रेंट विलेज बॉर्डर एडवंचर टूरिज्म को बढ़ावा और युवाओं को “Say No to Drugs” का संदेश देना था. इन एथलीट्स के लिए इतनी ऊंचाई पर दौड़ना चुनौतीपूर्ण रहा.Conclusion: