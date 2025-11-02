ETV Bharat / Videos

14000 फीट की ऊंचाई पर एडवेंचर टूरिज्म: आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन में 800 एथलीट शामिल हुए - ADVENTURE TOURISM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 9:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Intro:Body:

शून्य से नीचे तापमान, 14 हाजर फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 800 से ज्यादा एथलीट्स, उत्तराखंड का आदिकैलाश, जहां अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें 20 साल के युवा से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग ने हिस्सा लिया.  ये अल्ट्रामैराथन मैराथन 60 किलोमीटर की थी. जो सुबह करीब पांच बजे के आसपास शुरू हुई. देश विदेश से आए एथलीट्स का जोश देखने लायक था. बहुत से एथलीट्स का इतनी ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन में दौड़ना पर पहला अनुभव रहा

इस मैराथन का उद्देश्य वाइव्रेंट विलेज बॉर्डर एडवंचर टूरिज्म को बढ़ावा और युवाओं को “Say No to Drugs” का संदेश देना था. इन एथलीट्स के लिए इतनी ऊंचाई पर दौड़ना चुनौतीपूर्ण रहा.

Conclusion:
Intro:Body:

शून्य से नीचे तापमान, 14 हाजर फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 800 से ज्यादा एथलीट्स, उत्तराखंड का आदिकैलाश, जहां अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें 20 साल के युवा से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग ने हिस्सा लिया.  ये अल्ट्रामैराथन मैराथन 60 किलोमीटर की थी. जो सुबह करीब पांच बजे के आसपास शुरू हुई. देश विदेश से आए एथलीट्स का जोश देखने लायक था. बहुत से एथलीट्स का इतनी ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन में दौड़ना पर पहला अनुभव रहा

इस मैराथन का उद्देश्य वाइव्रेंट विलेज बॉर्डर एडवंचर टूरिज्म को बढ़ावा और युवाओं को “Say No to Drugs” का संदेश देना था. इन एथलीट्स के लिए इतनी ऊंचाई पर दौड़ना चुनौतीपूर्ण रहा.

Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

ADI KAILASH ULTRA MARATHON
ADVENTURE TOURISM
ULTRA MARATHON
UTTARAKHAND
ADVENTURE TOURISM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Fifth World Film Festival begins in Srinagar

जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में पांचवां विश्व फिल्म महोत्सव शुरू, सात दिन में 60 फिल्में दिखाई जाएंगी

November 2, 2025 at 3:48 PM IST
नासुलाई कंजर्वेसी में साथ रहते हैं इंसान और जंगली जानवर

केन्या की मसाई जनजाति की अनोखी दुनिया, नासुलाई कंजर्वेसी में साथ रहते हैं इंसान और जंगली जानवर

November 1, 2025 at 10:35 PM IST
कबड्डी में विदेशी मेहमानों से मुकाबला

पुष्कर पशु मेला 2025: कबड्डी में स्थानीय युवा खिलाड़ियों का विदेशी मेहमानों से रोमांचक मुकाबला, जानिए कौन रहा विजेता?

November 1, 2025 at 10:32 PM IST
जनवरी 2026 तक की बुकिंग फुल

विदेशी मेहमानों से भरा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जनवरी 2026 तक की बुकिंग फुल

November 1, 2025 at 9:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.