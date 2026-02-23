ETV Bharat / Videos

मिलावटी दूध का कहर !, किडनी की बीमारी से पांच लोगों की मौत - ADULTERATED MILK WREAKS HAVOC

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मिलावटी दूध का कहर ! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 6:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मिलावटी दूध से सावधान...ये आपकी किडनी खराब कर सकता है. ऐसा हुआ है आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में, जहां किडनी की बीमारी से पांच लोगों की जान चली गई. 15 फरवरी को लालचेरुवु के चौदेश्वरी नगर इलाके के 14 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. मरीजों को उल्टी, यूरिन नहीं होने और पेट फूलने की शिकायत थी. इनमें पांच महीने का बच्चा, तीन साल के लड़के से लेकर साठ साल तक की उम्र के मरीज शामिल थे. इनमें से चार लोगों की हालत अभी भी गंभीर है. पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि सभी लोगों एक ही दूध वाले से दूध लेते थे. वहीं डॉक्टरों ने मिलावटी दूध से मौत का शक जाहिर किया है. पुलिस ने आरोपी दूध वाले को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है. साथ ही मरीजों के खून और यूरिन के सैंपल जांच के लिए भेंजे गए हैं. टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है. इसके बाद ही ममाले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा. अधिकारियों  ने जांच के बाद लोगों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

मिलावटी दूध से सावधान...ये आपकी किडनी खराब कर सकता है. ऐसा हुआ है आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में, जहां किडनी की बीमारी से पांच लोगों की जान चली गई. 15 फरवरी को लालचेरुवु के चौदेश्वरी नगर इलाके के 14 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. मरीजों को उल्टी, यूरिन नहीं होने और पेट फूलने की शिकायत थी. इनमें पांच महीने का बच्चा, तीन साल के लड़के से लेकर साठ साल तक की उम्र के मरीज शामिल थे. इनमें से चार लोगों की हालत अभी भी गंभीर है. पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि सभी लोगों एक ही दूध वाले से दूध लेते थे. वहीं डॉक्टरों ने मिलावटी दूध से मौत का शक जाहिर किया है. पुलिस ने आरोपी दूध वाले को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है. साथ ही मरीजों के खून और यूरिन के सैंपल जांच के लिए भेंजे गए हैं. टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है. इसके बाद ही ममाले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा. अधिकारियों  ने जांच के बाद लोगों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ADULTERATED MILK WREAKS HAVOC
KIDNEY DISEASES
RAJAMAHENDRAVARAM
HEALTH SCARE IN RAJAMAHENDRAVARAM
ADULTERATED MILK WREAKS HAVOC

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

India Israel Ties

इजराइल के पीएम का बड़ा बयान, भारत ‘वैश्विक शक्ति’… कई देशों के साथ मिलकर बनेगा नया रणनीतिक समूह

February 23, 2026 at 3:54 PM IST
भारत पर क्या असर पड़ेगा?

ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए, भारत पर क्या असर पड़ेगा?

February 22, 2026 at 10:57 PM IST
Congress party's 'shirtless protest' political upheaval

कांग्रेस के 'शर्टलेस प्रोटेस्ट' पर सियासी घमासान तेज, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस ने लगाया तानाशाही का आरोप

February 22, 2026 at 10:27 PM IST
Encounter in Jammu and Kashmir

जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़, जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सैफुल्ला सहित तीन आतंकी ढेर

February 22, 2026 at 9:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.