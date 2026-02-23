मिलावटी दूध से सावधान...ये आपकी किडनी खराब कर सकता है. ऐसा हुआ है आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में, जहां किडनी की बीमारी से पांच लोगों की जान चली गई. 15 फरवरी को लालचेरुवु के चौदेश्वरी नगर इलाके के 14 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. मरीजों को उल्टी, यूरिन नहीं होने और पेट फूलने की शिकायत थी. इनमें पांच महीने का बच्चा, तीन साल के लड़के से लेकर साठ साल तक की उम्र के मरीज शामिल थे. इनमें से चार लोगों की हालत अभी भी गंभीर है. पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि सभी लोगों एक ही दूध वाले से दूध लेते थे. वहीं डॉक्टरों ने मिलावटी दूध से मौत का शक जाहिर किया है. पुलिस ने आरोपी दूध वाले को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है. साथ ही मरीजों के खून और यूरिन के सैंपल जांच के लिए भेंजे गए हैं. टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है. इसके बाद ही ममाले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा. अधिकारियों ने जांच के बाद लोगों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.