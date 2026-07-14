नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तरपूर्वी जिला प्रशासन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (ईस्टर्न रेंज) शाहदरा ट्रैफिक सर्कल, एमसीडी और लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मंगलवार को GT रोड पर संयुक्त अतिक्रमण अभियान चलाया. यह मार्ग दिल्ली को उत्तर प्रदेश से सीधे जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है. अभियान की शुरुआत सीमा पुरी गोल चक्कर से हुई, जो शाहदरा मेन रोड होते हुए लालबाग और झुग्गी क्षेत्र तक चला. इस दौरान नगर निगम की टीम ने सरकारी मशीनों की मदद से फुटपाथ और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया. शाहदरा के तहसीलदार अमित कुमार यादव ने बताया कि PWD की ओर से विभिन्न सरकारी एजेंसियों को लगातार शिकायत पत्र मिल रहे थे. जिला प्रशासन ने तुरंत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. उन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है. यह अभियान आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि GT रोड से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं. ऐसे में मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पहले ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है.