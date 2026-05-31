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अधिक मास पूर्णिमा: पवित्र नदी तटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब - ADHIK MAAS PURNIMA

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अधिक मास पूर्णिमा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 8:31 PM IST

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उत्तर भारत की पवित्र नदियों के किनारे बसे कई धार्मिक कस्बों और शहरों में रविवार को अधिक मास पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु नदी तटों पर स्नान और प्रार्थना के लिए उमड़ पड़े. उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज में लोग गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर पवित्र स्नान करने और इस अवसर पर विशेष अनुष्ठान करने के लिए जमा हुए. विशेष प्रार्थना करने के लिए सुबह से ही पूरे इलाके से बड़ी संख्या में भक्त आए थे.  

अयोध्या के मंदिर नगर में भी इसी तरह के आस्था की तस्वीरें देखने को मिली, जहां श्रद्धालु इस अवसर पर सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे. उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही हर की पौड़ी पर गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित हुए. अधिक मास हिंदू पंचांग में हर कुछ वर्षों में जोड़ा जाने वाला एक अतिरिक्त महीना है, ताकि चंद्र महीनों को सौर वर्ष के अनुरूप किया जा सके. भगवान विष्णु को समर्पित यह महीना प्रार्थना, उपवास, दान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है.

उत्तर भारत की पवित्र नदियों के किनारे बसे कई धार्मिक कस्बों और शहरों में रविवार को अधिक मास पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु नदी तटों पर स्नान और प्रार्थना के लिए उमड़ पड़े. उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज में लोग गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर पवित्र स्नान करने और इस अवसर पर विशेष अनुष्ठान करने के लिए जमा हुए. विशेष प्रार्थना करने के लिए सुबह से ही पूरे इलाके से बड़ी संख्या में भक्त आए थे.  

अयोध्या के मंदिर नगर में भी इसी तरह के आस्था की तस्वीरें देखने को मिली, जहां श्रद्धालु इस अवसर पर सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे. उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही हर की पौड़ी पर गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित हुए. अधिक मास हिंदू पंचांग में हर कुछ वर्षों में जोड़ा जाने वाला एक अतिरिक्त महीना है, ताकि चंद्र महीनों को सौर वर्ष के अनुरूप किया जा सके. भगवान विष्णु को समर्पित यह महीना प्रार्थना, उपवास, दान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है.

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गंगा में पवित्र स्नान
अधिक मास पूर्णिमा का महत्व
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