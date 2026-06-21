12वें इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने किया योग - SHILPA SHETTY PERFORMED YOGA
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Published : June 21, 2026 at 11:08 PM IST
12वें इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी गुरुग्राम पहुंची और डीएलएफ साइबर हब में पहुंची और हजारों लोगों को योग करवाया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को देखकर शिल्पा शेट्ठी उत्साहित हो गईं और लोगों के साथ जमकर मस्ती की. लोगों ने उनके साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का राज सीखा. इस मौके पर शिल्पा शेट्ठी ने योग को अपने जीवन में उतारने की अपील की. कार्यक्रम में शिल्पा शेट्ठी ने अपनी बीमारी का जिक्र किया और बताया कि वो स्पोंडिलोसिस की समस्या से ग्रस्त थीं. इसीलिए उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें आसन करने के लिए कहा. इसके बाद योग उनके जीवन का हिस्सा बन गया शिल्पा ने तनाव को भगाने और खुश रहने के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि प्राणायाम से बढ़कर कोई इलाज नहीं है. गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री गौरव गौतम शामिल हुए. उन्होंने हजारों लोगों के साथ योग किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और योग करने की अपील की
12वें इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी गुरुग्राम पहुंची और डीएलएफ साइबर हब में पहुंची और हजारों लोगों को योग करवाया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को देखकर शिल्पा शेट्ठी उत्साहित हो गईं और लोगों के साथ जमकर मस्ती की. लोगों ने उनके साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का राज सीखा. इस मौके पर शिल्पा शेट्ठी ने योग को अपने जीवन में उतारने की अपील की. कार्यक्रम में शिल्पा शेट्ठी ने अपनी बीमारी का जिक्र किया और बताया कि वो स्पोंडिलोसिस की समस्या से ग्रस्त थीं. इसीलिए उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें आसन करने के लिए कहा. इसके बाद योग उनके जीवन का हिस्सा बन गया शिल्पा ने तनाव को भगाने और खुश रहने के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि प्राणायाम से बढ़कर कोई इलाज नहीं है. गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री गौरव गौतम शामिल हुए. उन्होंने हजारों लोगों के साथ योग किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और योग करने की अपील की