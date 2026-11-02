अभिनेता इमरान खान ने मांगी माफी, कहा- विरोध-प्रदर्शन में नहीं लेंगे भाग

अभिनेता इमरान खान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए सोमवार को बिना शर्त माफी मांगी. साथ ही उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता को फटकार लगाते हुए कहा था कि एक 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारक होने के नाते, उन्हें "देश की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है." सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान पर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) का "दूर-दूर तक कोई असर नहीं पड़ता" और उन्हें "भारतीय नागरिकों के बराबर नहीं माना जा सकता." कोर्ट ने उनसे कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगें, शपथ लेकर खेद जताएं, या एसआईआर को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी के संबंध में एक लिखित वचन (undertaking) दें कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा. इसके बाद इमरान खान ने कोर्ट में वह लिखित वचन जमा कर दिया है; जिसके चलते उनके खिलाफ जारी 'लीव इंडिया नोटिस' (भारत छोड़ने का नोटिस) को 7 दिसंबर तक के लिए रोक दिया गया है.