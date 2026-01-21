ETV Bharat / Videos

ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी की स्टंटबाजी के वीडियो पर एक्शन, आरोपी गिरफ्तार

स्टंटबाजी के वायरल वीडियो पर एक्शन,आरोपी गिरफ्तार

By ETV Bharat Delhi Team

January 21, 2026

नई दिल्ली :सोशल मीडिया पर वायरल हुए ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी से स्टंटबाजी के वीडियो को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है. डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने बताया कि वायरल वीडियो की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की. तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना तंत्र के जरिए दो से तीन घंटे के भीतर आरोपी की पहचान कर उसे ट्रेस कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के साथ ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है. जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम दाऊद अंसारी है,जो दिल्ली के ओखला का रहने वाला है. आरोपी अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली से मुरथल जा रहा था. इसी दौरान जीटी रोड पर उसने तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो चलाते हुए खतरनाक स्टंट किए.

