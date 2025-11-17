व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है. उस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का भाई हमूद सिद्दीकी 25 साल बाद हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है. वो मध्य प्रदेश महू में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था.

यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के बारे में जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वो 25 साल पहले मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रहता था.अपने भाई हमूद सिद्दीकी के साथ मिलकर उसने एक फाइनेंस कंपनी शुरू की थी. कंपनी पर कई लोगों से करोड़ों की ठगी के आरोप हैं.

इधर, दिल्ली ब्लास्ट की जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है. एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. इस ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर राशिद को 10 दिन की NIA की कस्टडी में भेजा गया है. रविवार को NIA की टीम ने मुख्य आरोपी उमर के साथी आमिर राशिद अली को दिल्ली से अरेस्ट किया था. जांच में पता चला कि आमिर और उमर ने मिलकर ब्लास्ट की साजिश रची थी. जांच एजेंसी ने आमिर राशिद अली को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया .

आमिर राशिद अली जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा रहने वाला है. ये लाल किला कार विस्फोट का प्रमुख साजिशकर्ता है. इसने डॉ. उमर उन नबी के साथ मिलकर साजिश रची और गाड़ी की खरीद में मदद के लिए दिल्ली आया था. NIA इस व्हाइट कॉलर आतंकी माड्यूल से जुड़े हवाला फंड ट्रेल की जांच कर रह रही है. लाल किला विस्फोट मामले में NIA ने ये पहली गिरफ्तारी की है.

इधर लाल किला कार ब्लास्ट में जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके में रविवार को 6 इलाकों में रेड मारी. एटीएस ने 13 लोगों से पूछताछ की कुंदन विहार कॉलोनी से दो लोगों को उठाया है. ये दोनों भाई बहन हैं. सूत्रों के मुताबिक जांच में दोनों के दिल्ली ब्लास्ट से लिंक मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई . ये डॉ शाहीन के संपर्क में थे. डॉ. शाहीन फरीदाबाद विस्फोटक के आरोपी डॉ मुज्जमिल की गर्ल फैंड हैं और पुलिस की गिरफ्त में हैं.