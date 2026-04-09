बिहार से हुई एक गिरफ्तारी ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है. बिहार के बक्सर जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने PMO से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की. सिर्फ इतना ही नहीं, वो इन जानकारियों के बदले विदेशी लोगों से पैसे मांग रहा था. पुलिस के मुताबिक, ये युवक संदिग्ध विदेशी संपर्कों में था और जैसे ही इसकी जानकारी मिली. देर रात छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

फिलहाल आरोपी को गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है...चौंकाने वाली बात ये है कि यह पहली बार नहीं है जब यह युवक विवादों में आया हो. साल 2022 में इस पर कोलकाता एयरपोर्ट को हैक करने की धमकी देने का आरोप भी लग चुका है. बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने साफ किया है कि आरोपी विदेशी लोगों से पैसे मांग रहा था और जांच जारी है.