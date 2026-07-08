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बंगाल में बच्ची से रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, आरोपी की मां ने शव लेने से किया इनकार - BARUIPUR MINOR RAPE MURDER CASE

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रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 7:09 PM IST

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पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है. आरोपी की मां ने एनकाउंटर में मारे गए बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया. उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा. एनकाउंटर में मारे गए प्रभास मंडल की मां का कहना था कि, प्रभास मंडल को उसके किए की सजा मिल गई है. ऐसा कहते हुए उन्होंने मृतक बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया. खबर है कि प्रभास की मौत के बाद पुलिस ने परिवार से संपर्क किया था. उन्हें बताया कि वह पुलिस फायरिंग में मारा गया है, पुलिस ने परिवार वालों से कहा कि, वह अस्पताल में जाकर प्रभास का शव देख सकते हैं. हालांकि, परिवार वालों ने पुलिस वालों से कहा कि, वे लोग प्रभास का शव देखने अस्पताल नहीं जाएंगे. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "पुलिस हमारे घर आई और कहा कि अगर हम चाहें तो शव देखने जा सकते हैं. हमने साफ कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, न ही हम शव लेंगे. उसने जो गलत किया, उसकी सजा उसे मिल चुकी है. मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती. उसका अंतिम संस्कार जहां भी वे चाहें, कर दें."

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है. आरोपी की मां ने एनकाउंटर में मारे गए बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया. उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा. एनकाउंटर में मारे गए प्रभास मंडल की मां का कहना था कि, प्रभास मंडल को उसके किए की सजा मिल गई है. ऐसा कहते हुए उन्होंने मृतक बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया. खबर है कि प्रभास की मौत के बाद पुलिस ने परिवार से संपर्क किया था. उन्हें बताया कि वह पुलिस फायरिंग में मारा गया है, पुलिस ने परिवार वालों से कहा कि, वह अस्पताल में जाकर प्रभास का शव देख सकते हैं. हालांकि, परिवार वालों ने पुलिस वालों से कहा कि, वे लोग प्रभास का शव देखने अस्पताल नहीं जाएंगे. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "पुलिस हमारे घर आई और कहा कि अगर हम चाहें तो शव देखने जा सकते हैं. हमने साफ कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, न ही हम शव लेंगे. उसने जो गलत किया, उसकी सजा उसे मिल चुकी है. मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती. उसका अंतिम संस्कार जहां भी वे चाहें, कर दें."

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